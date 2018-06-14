南非清真寺遇襲 穆斯林主席呼籲鎮定

報導引述亞伯拉罕（Sheikh Abraham）說：「索馬利亞人所居住的社區是我們的一部分。無論發生甚麼事情，他們都是我們的一部分，我們兩個社區關係良好。」

南非新聞網站「時報即時消息」（Times LIVE）今天報導指出，在馬姆斯伯里（Malmesbury）清真寺行兇的兇手來自東非索馬利亞（Somalia）。

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡14日專電）南非開普敦馬姆斯伯里一間清真寺今天凌晨遇襲，導致2人身亡，嫌犯遭警方當場擊斃。開普敦穆斯林司法委員會主席亞伯拉罕呼籲社區居民保持冷靜，不要以任何方式進行報復。

他同時呼籲社區居民保持冷靜，不要以任何方式報復，要遵守法律，並相信警方會做好妥善處理。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）已於第一時間向受害者家屬以及社區表達哀悼。

事發當時也在清真寺內祈禱的穆卡旦（KmhraanMukaddam）告訴「時報即時消息」，嫌犯是名陌生人，曾經問過他是否可以進入清真寺內參加已經舉行10多天的齋戒月夜間祈禱。

祈禱時，30多歲的嫌犯突然取出預藏的大型藍波刀（Rambo knife）砍殺鄰座其他祈禱人，其中2名不幸身亡，數人受傷送醫急救。

警方趕到現場與嫌犯對峙，當員警試圖靠近嫌犯時，嫌犯展開攻擊而遭警方當場開槍擊斃。

索馬利亞土地面積約64萬平方公里，人口約1400萬，全國人民9成以上篤信伊斯蘭教。目前居住南非的索馬利亞人約有14萬，分布在約翰尼斯堡、德本、普勒托利亞以及開普敦。

警方正在整理現場尋找線索。截至目前為止尚無法得知嫌犯殺人動機。（編輯：高照芬）1070614