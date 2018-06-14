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地方萬花筒》影／2018 TUCC泰國極限廚師挑戰賽

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/14 22:50
▲大葉大學師生團隊參加「2018_TUCC泰國極限廚師挑戰賽」，贏得2小金人3金4銀5銅1佳作。（圖／大葉大學提供，2018.06.14）
▲大葉大學師生團隊參加「2018_TUCC泰國極限廚師挑戰賽」，贏得2小金人3金4銀5銅1佳作。（圖／大葉大學提供，2018.06.14）

金厲害！由大葉大學餐旅管理學系副教授彭建治領軍的師生團隊，赴泰國參加「2018 TUCC泰國極限廚師挑戰賽」，不僅創下3金4銀5銅1佳作的佳績，彭建治老師與張德峰老師更分別在乳製品與鯖魚烹調賽事，勇奪該場次最高分，抱回2座最高榮譽「小金人」。


▲大葉大學師生團隊參加「2018_TUCC泰國極限廚師挑戰賽」，贏得2小金人3金4銀5銅1佳作。（圖／大葉大學提供，2018.06.14）

今年大葉大學共有3位老師、4位學生參賽，餐旅系副教授彭建治勇奪乳製品烹調金牌與小金人、豬雞雙拼銀牌，餐旅系助理教授張得峰榮獲鯖魚烹調金牌與小金人、亞洲菜烹調銀牌，烘焙暨飲料調製學位學程助理教授蔡振彰獲頒法式小甜點銅牌


▲大葉大學師生團隊參加「2018_TUCC泰國極限廚師挑戰賽」，贏得2小金人3金4銀5銅1佳作。（圖／大葉大學提供，2018.06.14）

餐旅系大二生李奇峰獲鯖魚烹調金牌、豬雞雙拼佳作，大一生林昌靖獲鴨肉烹調銀牌、雙人乳製品銅牌，大一生文藇蘩獲羊肉烹調銅牌、鯖魚烹調銅牌，大一生張紋瑄獲鴨肉烹調銀牌、雙人乳製品銅牌。


▲大葉大學餐旅系彭建治老師的金牌料理。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

以西餐項目比賽來說，要在50分鐘內完成兩盤一樣的餐點，餐點必須包含主菜、醬汁、澱粉、蔬菜等元素，烹調時間非常緊湊，比賽每場次會頒發最高榮譽「小金人」給最高分的廚師，但小金人獎項有時候也會從缺。

第一次挑戰國際廚藝賽就獲頒金牌的餐旅系二年級學生李奇峰說，「香煎鯖魚披覆香料菠菜麵包粉/酥炸鯖魚條附芥末籽醬搭奶油馬鈴薯和季節時蔬」這道菜不只是一魚兩吃的享受，每個佐料也都是他精心設計的。


▲林昌靖將台灣特色料理薑母鴨與西餐結合。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

餐旅系大一生林昌靖，獲得銀牌的「香煎鴨胸佐鴨骨肉汁/奶油玉米塔附青豆泥/薑母鴨和季節時蔬及起司蘑菇塔」，他設計菜單時特別結合薑母鴨，希望大家可以看到台灣料理的特色，很開心能得到評審的肯定。


▲大葉大學餐旅管理學系彭建治老師(左)與張德峰老師(右)獲頒「2018_TUCC泰國極限廚師挑戰賽」小金人。（圖／大葉大學提供，2018.06.14）

獲頒2面銅牌的餐旅系一年級的文藇蘩回憶說，比賽羊肉烹調時，她是當天第一個上場比的學生，緊張到手一直發抖，還好最後順利完成作品。獲頒1銀1銅的餐旅系大一生張紋瑄說，這次除了個人賽，她也參加雙人賽，搭檔負責主菜跟前菜，她負責甜點，體驗到如何分工合作，累積很多實務經驗。

關鍵字泰國極限廚師挑戰賽小金人鯖魚豬雞雙拼薑母鴨
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