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中央社

川普將拍板課稅清單 北京籲對話協商

中央社2018/06/14 20:03
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社華盛頓／北京14日綜合外電報導）美國政府高階官員表示，總統川普今天將和高階貿易顧問群開會，以決定是否採取對中國商品加徵關稅的行動。中國則再次敦促美方，透過對話協商解決經貿爭端。

川普預定明天公布鎖定中國500億美元輸美商品的修正版關稅清單。熟知修正內容人士透露，新版清單較最初版本略少，刪除部分商品，但也增添其他項目，尤其是科技業商品。

另一名美國官員表示，文件草稿顯示，新版清單的課稅商品總額仍接近500億美元，約包含1300個產品類別，不過最終的美元總額和產品數量仍可能變動。

若川普決定對中國課稅，目前還不清楚會在何時開始啟動。數名產業界遊說人士對路透社表示，預料美國政府最快將在明天發布聯邦公報（Federal Register），公告對中國商品課稅，不過也可能延至下週。

若華府對中國產品課徵關稅，預料北京會展開反擊。根據中國4月初公布的課稅清單，中方將對大豆、汽車、化學品和飛機等美國進口商品課稅。

北京今天表示，支持中、美雙方透過對話協商解決經貿爭端。

中國外交部發言人耿爽在例行記者會中重申北京一貫主張。他說，若「美方出台包括加徵關稅在內的貿易制裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效」。（譯者：陳宜君/核稿：何宏儒）1070614

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