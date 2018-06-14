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3GPP完成第一版5G技術標準 中華電：年底建立5

鉅亨網2018/06/14 20:10
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5G 商轉再往前一步，國際標準組織 3GPP 今 (14) 日在美國加州聖地牙哥市宣布，如期完成制訂第一版 (R15) 5G 行動通信技術標準，將促進全球 5G 依共同標準發展，國內電信業者中華電 (2412-TW)、亞太電 (3682-TW) 都前往見證中華電指出，將依照這套技術標準，在今年底建立 5G 實驗網路，目標在 2020 年預商用。

中華電執行副總林國豐表示，R15 5G 標準規格成功如期完成，不僅是全球產業邁向 5G eMBB (增強型行動寬頻) 商用的重要里程碑，也預告 5G R16 標準規格制訂開始，將有助擴展與更多垂直行業鏈結的 mMTC (巨量機器通訊) 與 URLLC (超高可靠低時延通訊) 應用機會。

他指出，感謝全球 3GPP 夥伴的努力與貢獻，中華電將持續與國內外產業成員合作，共同協力進入 5G 領域。

中華電指出，長期持續參加 3GPP 國際組織，實際參與標準制訂工作，第一線即時掌握全球技術發展趨勢，近幾年更將本身特定需求推動納為國際標準，這次派員至聖地牙哥參加 3GPP TSG #80 全體大會，見證 5G 技術發展的重要時刻。

中華電指出，國際標準組織 3GPP (the 3rd Generation Partnership Project) 成立於 1998 年，成員包含歐洲、北美、日本、中國大陸、韓國及印度等區域性電信標準組織，目標在制訂全球性的行動通信系統規範；延續 3G UMTS、4G LTE 的成功發展，3GPP 正致力實現國際電信聯合聯盟 (ITU) 下一代行動通信 (5G) 願景的技術規格制訂。

亞太電董事長呂芳銘表示，Rel-15 NR 標準的完成將為我們生活的世界引入更多智慧化技術；亞太電很高興和來自全球的業界夥伴繼續合作，探索更多基於 5G 技術的新應用。

他強調，亞太電將創建 8K+5G 的生態系統、及工業互聯網服務，豐富智慧化生活，為社會提供更多的創新解決方案。

亞太電表示，參與這次大會的 3GPP 成員來自歐洲、北美、日本、中國大陸、韓國及印度等區域的電信相關產業，亞太電與國內產、官、學界代表一同參與制定過程，且在 5G 技術標準會議中，提供集團在資通訊上下游產業鏈的整體性看法及見解。

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