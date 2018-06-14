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中央社

亞太區世界巧克力賽 9月在台灣舉行

中央社2018/06/14 20:12
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）台灣可可站上國際舞台，亞太區世界巧克力大賽（ICA)今年9月將首度在台灣舉辦，由屏東縣政府、高雄餐旅大學及農委會水土保持局協助辦理，即日起開始收件。

屏東縣政府、高雄餐旅大學及水土保持局3個單位今天在屏東縣政府舉辦記者會，宣布亞太區世界巧克力大賽International Chocolate Awards(ICA)今年將首度在台灣比賽，這也是亞太區ICA第2年在亞太區舉辦，去年在日本，而以往亞太區參賽者都要到美國紐約參賽。

ICA主席克里斯提（Martin Christy）在記者會中以視訊表示，2017年亞太區的比賽，評審團對來自台灣的巧克力及可可豆的優良品質、還有台灣人的熱情態度印象深刻，因此決定今年在台灣舉行，期待台灣今年有更優秀作品誕生。

今年執行這項比賽的高雄餐旅大學校長林玥秀表示，去年在亞太區ICA中，台灣巧克力勇奪7金11銀6銅，屏東福灣莊園的執行長許華仁就奪得5金，許華仁是高餐大校友，台灣巧克力受到世界矚目。

屏東縣政府客家事務處長陳麗萍表示，在縣長潘孟安積極推動屏東可可被世界看見的動力下，促成這項比賽在台灣舉行。縣府、水保局和高餐大產官學合作，邀請Martin Christy到屏東參觀可可莊園不下3次，而爭取這項比賽。

水保局主任秘書連榮吉說，屏東可可是種在檳榔園下的林下經濟，與水土保持關係密切。水保局民國105年起推動屏東地區可可產業跨域合作計畫，促成屏東可可穩定生產並引導產業升級，展現「屏東可可、台灣巧克力」的差異及獨特性。

2018年亞太區ICA即日起開始收件，原味巧克力截止日期到7月27日，其他相關作品到9月6日，決賽9月8至12日，9月14日在台北頒獎。

詳細賽制與規定參考International ChocolateAwards網站，https://www.internationalchocolateawards.com或電洽國立高雄餐旅大學。（編輯：吳佳穎/方沛清）1070614

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