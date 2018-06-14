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中央社

不服退休所得被砍 30天內可提復審

中央社2018/06/14 20:14
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者謝佳珍台北14日電）年金改革7月1日上路，這幾天退休公務人員陸續收到退休所得重算處分書，公務人員保障暨培訓委員會今天提醒，如不服行政處分，應於簽收次日起30天內，經銓敘部轉保訓會提復審。

立法院去年6月三讀通過攸關年金改革的公務人員退休資遣撫卹法，退休公務人員支領月退休金者，18%優存兩年半歸零，所得替代率設有10年過渡期等，今年7月1日實施。

退休公務人員原服務機關11日起發放銓敘部依公務人員退休資遣撫卹法規定，重新審定的退休所得重算處分書，方便退休人員了解7月起退休所得變動。

保訓會晚間發布新聞稿指出，提起復審的法定救濟期間，是以「收到」行政處分的次日為「起算時點」，並不因該處分是否另定生效日，而有不同。

保訓會說，近來網路瘋傳，重行審定退休處分於7月1日生效，在7月1日前提起復審救濟者，保訓會不予受理，完全是誤解。

保訓會表示，復審的提起應以原處分機關（銓敘部）收受復審書的日期為準，並非以郵戳為憑，請退休公務人員務必預留郵遞作業時間。

公務人員保障法第30條第1項規定：「復審之提起，應自行政處分達到之次日起30日內為之。」

保訓會舉例，若退休公務人員於6月12日收受重行審定退休函，應自6月13日起算30天救濟期間，所以提起復審的期間，至7月12日屆滿，應於7月12日以前將復審書等文件送達銓敘部。

保訓會說，若6月15日收到重行審定退休函，應自6月16日起算30天救濟期間，所以提起復審的期間，至7月15日屆滿，但因7月15日為星期日，以7月16日為屆滿。(編輯：陳永昌)1070614

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