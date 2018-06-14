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影／慶祝警察節「波麗士大人」榮耀時刻

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/14 22:51
▲彰化縣警察局舉行107年第40屆警察節慶祝大會，縣長魏明谷頒獎表揚傑出、優秀的波麗士大人，也邀眷屬共同見證得獎的榮耀，分享得獎的喜悅。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）
▲彰化縣警察局舉行107年第40屆警察節慶祝大會，縣長魏明谷頒獎表揚傑出、優秀的波麗士大人，也邀眷屬共同見證得獎的榮耀，分享得獎的喜悅。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

警察節前夕，彰化縣警察局14日於縣警局大禮堂舉行107年第40屆警察節慶祝大會，由彰化縣長魏明谷提前恭賀各警察同仁佳節愉快，並頒獎表揚彰化縣資深績優警察獎章、107年度模範警察、鑑識楷模、工作績優員警、績優警勤區、績優交通警察等74人。

魏明谷表示，這次舉辦107年第40屆警察節慶祝大會，表揚績優的警察，除了肯定他們在工作上的表現，他也提前祝福警察同仁警察節快樂。今年「安居緝毒專案」更評列為全國第一名，獲得行政院的肯定，所以彰化縣在反毒、緝毒的工作上表現是最好的。


▲彰化縣警察局舉行107年第40屆警察節慶祝大會，縣長魏明谷頒獎表揚傑出、優秀的波麗士大人，也邀眷屬共同見證得獎的榮耀，分享得獎的喜悅。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

魏明谷指出，為了提升工作效率及破案率，改善警察的待遇，縣府做為警察同仁的後盾，並挹注經費改建及補強多所分駐所與派出所，更新警政設備等，警察同仁健檢的費用也增加了，感謝警察同仁以及警察志工，還有各理事長無私的付出，捐贈警察物資，讓警察能增加裝備，提升破案率。


▲彰化縣警察局舉行107年第40屆警察節慶祝大會，縣長魏明谷頒獎表揚傑出、優秀的波麗士大人，也邀眷屬共同見證得獎的榮耀，分享得獎的喜悅。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

彰化縣警察局長林順家表示，本次受獎人員不論在品操、工作表現上均有優異表現，特別在慶祝警察節日子裡，公開表揚，慰勉其辛勞，其中榮獲彰化縣模範警察鹿港分局偵查隊偵查佐歐陽昇宏，秉持追根究柢、鏟奸除惡的精神，於106年間偵破騙集團等15人，成功攔阻詐騙金額高達新臺幣1,000萬元，不畏辛勞，全力守護民眾財產，歐陽員表現優異足堪為同仁表率。


▲彰化縣警察局舉行107年第40屆警察節慶祝大會，縣長魏明谷頒獎表揚傑出、優秀的波麗士大人，也邀眷屬共同見證得獎的榮耀，分享得獎的喜悅。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

田中分局警員李昱瑩，於105年間曾因查緝竊盜案遭犯嫌開車衝撞，在受傷的情況下，不畏恐懼仍拔槍還擊避免危害擴大，英勇的表現，深獲肯定，本次再獲選全國績優警勤區，充分展現巾幗不讓鬚眉的氣度，林順家說，這次獲獎的每位同仁，在警察工作上傑出的表現，從彰化縣警察局2,700多名員警中脫穎而出，可說是實至名歸。


▲彰化縣警察局舉行107年第40屆警察節慶祝大會，縣長魏明谷頒獎表揚傑出、優秀的波麗士大人，也邀眷屬共同見證得獎的榮耀，分享得獎的喜悅。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

典禮中，最受矚目的焦點係敬邀獲獎同仁眷屬共同上台接受表揚，林順家表示，警察人員是維護社會治安無名英雄，而讓這群無名英雄義無反顧，犧牲奉獻的背後有著默默支持他們的力量，就是重要的家人，所以藉由警察節慶祝大會頒獎機會，邀請眷屬共同見證得獎的榮耀，分享得獎的喜悅。

關鍵字警察節波麗士大人資深績優警察鑑識楷模模範警察
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