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BNP看好新興債券 預期公司債違約率恐上升

鉅亨網2018/06/14 20:31
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法國巴黎資產管理新興市場固定收益團隊副投資長 Jean Charles Sambor 看好強勢和當地貨幣新興債券，預期公司債違約率會上升，不看好新興公司債。

Jean Charles Sambor 預期，未來半年美國 10 年期公債殖利率將在 2.7-3.2% 區間波動，儘管昨天 Fed 會議如預期升息 1 碼，到年底還有 2 次升息，儘管 Fed 貨幣政策有趨緊，但美元並沒有走強，公債殖利率也沒有持續彈升，顯示市場已消化美國升息的負面訊息。

Jean Charles Sambor 認為，新興債市在 6、7 月有可能再震盪，不過，下半年新貨幣有機會再轉強，新興市場在歷經上半年的上沖下洗後，新興國家債券下半年會再勝出，看基本面來說，特別是新興國家財政、經常帳、融資需求，近來比較受到市場關注的土耳其和阿根廷，基本面都是三者的問題很大，尤其負債超過 GDP50%，都是警訊，目前法國巴黎資產管理新興債團隊對土耳其比較擔心，阿根廷獲得 IMF 援助，BNP 對阿根廷逐漸轉趨正面。

Jean Charles Sambor 表示，看好強勢和當地貨幣新興債券，預期公司債違約率會上升，不看好新興公司債。看好國家有印尼、巴西、秘魯當地貨幣債，中東國宣受惠油價上揚。不好看的國家則是南韓、泰國、中歐如捷克和波蘭。而油價部分，儘管油價今年衝高，但隨著供給增加，油價再揚升空間有限。

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