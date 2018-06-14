美國升息 金管會：銀行業利大於弊

（中央社記者蔡怡杼台北14日電）美國聯準會一如預期升息一碼，金融監督管理委員會表示，美國升息對台資金融業沒有重大影響，尤其，對銀行業是利大於弊。

美國聯邦準備理事會（Fed）今天如預期宣布升息一碼，為今年的第二度升息。聯準會並發出2018年還會再升息兩次、2019年會升息4次的信號，反映美國通膨恐升溫。

在保險業方面，金管會表示，保險業的投資以壽險業為主，占比高達95%，目前壽險業可運用資金為新台幣23兆元，投資標的以中長期固定收益商品為主。

官員指出，美國利率長期緩步走升，能帶動中長天期商品殖利率上升，有助於壽險業未來新增部位及在投資固定商品的收益，另外，利率上升對既有債券雖有折價，但主要商品都是以攤銷後成本計價，非公允價值，即美國升息對壽險業不致造成太大明顯衝擊，因此，美國升息對國內壽險業影響為短空長多。