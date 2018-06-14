諷刺習近平 中國作家葉啟明正式被捕禁見律師

（中央社台北14日電）中國自由派作家葉啟明4月間撰文，諷刺中國國家主席習近平承諾開放市場恐言而無信，此後文章被刪並被刑事拘留。中國維權人士透露，葉啟明已被正式逮捕，且看守所拒絕律師的探視。
自由亞洲電台報導，中國維權人士宋寧生透露，葉啟明目前被拘留在江西省九江市看守所。
宋寧生表示，葉啟明的家屬12日委託四川一家律師事務所的律師前往九江看守所，申請探視葉啟明。但獄方卻以葉啟明的案情「危害國家安全」為由，拒絕律師會見。
根據報導，葉啟明在獄中一直拒絕悔過。宋寧生對此表示，葉啟明會發表這些言論，是因為「這事實在中國確實存在」。葉啟明這個人性格比較直，「行就行、不行就不行」，他肯定不會妥協、不會認罪。
葉啟明經常撰寫諷刺中共時弊的文章。4月間，習近平在博鰲論壇表示，中國將加強對外開放，包括放寬市場准入限制、保護智慧財產權等舉措，葉啟明隨即發表「不打貿易戰了，要全面開放了，你信嗎」的文章，列舉中共官方言而無信的許多先例。
葉啟明在文章中說，習近平的話能不能信，有個簡單的試驗方法，就是看看他寫的這篇文章能存活多久？看看大家能否隨便在微信群評論？結果，他這篇文章不但被網管強制刪除，葉啟明更被刑事拘留。（編輯：邱國強/林克倫）1070614