諷刺習近平 中國作家葉啟明正式被捕禁見律師

（中央社台北14日電）中國自由派作家葉啟明4月間撰文，諷刺中國國家主席習近平承諾開放市場恐言而無信，此後文章被刪並被刑事拘留。中國維權人士透露，葉啟明已被正式逮捕，且看守所拒絕律師的探視。

自由亞洲電台報導，中國維權人士宋寧生透露，葉啟明目前被拘留在江西省九江市看守所。

宋寧生表示，葉啟明的家屬12日委託四川一家律師事務所的律師前往九江看守所，申請探視葉啟明。但獄方卻以葉啟明的案情「危害國家安全」為由，拒絕律師會見。

根據報導，葉啟明在獄中一直拒絕悔過。宋寧生對此表示，葉啟明會發表這些言論，是因為「這事實在中國確實存在」。葉啟明這個人性格比較直，「行就行、不行就不行」，他肯定不會妥協、不會認罪。