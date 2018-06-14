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中央社

遊覽車煞車失靈釀死傷 南投地檢署起訴司機

中央社2018/06/14 20:23
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）賴姓司機開遊覽車行經南投清境地區，疑因未降低速檔，也未注意儀表燈號及警告聲仍繼續行駛，導致煞車失靈撞車，乘客一死多傷，檢方今天依業務過失致死等罪嫌起訴賴姓司機。

賴姓遊覽車司機去年10月24日載客行經清境高空觀景步道附近，因煞車系統氣壓不足，加上煞車鼓過熱，導致煞車完全失靈，撞擊清境農場國民賓館圍牆及路樹，造成乘客1死、10多人受傷，南投地方檢察署今天偵查終結，依業務過失致死等罪嫌起訴賴姓司機。

根據南投地檢署的起訴書，賴男明知大客車是全氣壓煞車系統，下坡應用低速檔行駛，並降檔以引擎煞車降速，不可用高速檔下坡而連續踩煞車，以免煞車失靈，但賴男未注意，以高速檔行駛並連續踩煞車，導致空氣壓力儲存桶氣壓不足，且儀表顯示及警報響起時，也未停車檢查，繼續行駛約21.7公里後，煞車系統完全失靈。

賴男辯稱，遊覽車煞車系統失靈並非他造成，且駕車下山時，並未一直用腳踩煞車，而是使用輔助的引擎煞車系統，也就是透過降檔來減少腳踩煞車次數。

根據逢甲大學車輛行車事故鑑定研究中心鑑定報告，檢方認為，賴男在長下坡路段因煞車使用過度，導致氣壓不足，且儀錶板顯示氣壓不足及警報器鳴響時，仍未及時處置或停車檢查，繼續行駛，導致煞車使用過度，煞車鼓過熱而肇事，駕駛操作不當又疏忽未注意，是肇事原因。

檢方調查車輛保養維修紀錄及維修組長證人，遊覽車有定時進廠保養，且煞車系統事發前並無異常，106年8月3日、10月11日更換輪胎，也可佐證煞車系統失靈是人為操作不當。（編輯：施燕飛）1070614

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