遊覽車煞車失靈釀死傷 南投地檢署起訴司機

（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）賴姓司機開遊覽車行經南投清境地區，疑因未降低速檔，也未注意儀表燈號及警告聲仍繼續行駛，導致煞車失靈撞車，乘客一死多傷，檢方今天依業務過失致死等罪嫌起訴賴姓司機。

賴姓遊覽車司機去年10月24日載客行經清境高空觀景步道附近，因煞車系統氣壓不足，加上煞車鼓過熱，導致煞車完全失靈，撞擊清境農場國民賓館圍牆及路樹，造成乘客1死、10多人受傷，南投地方檢察署今天偵查終結，依業務過失致死等罪嫌起訴賴姓司機。

根據南投地檢署的起訴書，賴男明知大客車是全氣壓煞車系統，下坡應用低速檔行駛，並降檔以引擎煞車降速，不可用高速檔下坡而連續踩煞車，以免煞車失靈，但賴男未注意，以高速檔行駛並連續踩煞車，導致空氣壓力儲存桶氣壓不足，且儀表顯示及警報響起時，也未停車檢查，繼續行駛約21.7公里後，煞車系統完全失靈。