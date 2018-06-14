影／二林高中拳擊隊國際賽奪金　彰縣議長稱讚是台灣之光

▲二林高中拳擊隊今年在國際比賽展露頭角，彰化縣議會議長謝典霖接見選手頒贈獎盃表揚，並豎起大姆指稱讚是「台灣之光」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

二林是台灣拳擊運動的發源地，更是培育拳擊選手的搖籃，彰化縣二林高中拳擊隊於今年分別參加在摩洛哥及泰國舉辦的國際比賽，在國際比賽展露頭角，成績優異，消息傳回，引起全校師生、二林地區鄉親及彰化縣體壇振奮，彰化縣議會議長謝典霖14日下午接見選手及家屬，贈予得獎選手獎盃外，對於選手優秀的表現，表示與有榮焉，並勉勵渠等繼續努力為國爭光。

二林高中拳擊隊於今年分別前往摩洛哥及泰國，參加「2018世界中學運動會」與「亞洲青年男子暨女子拳擊錦賽」，結果成績優異，在摩洛哥比賽部分：蘇瑞智、洪諭玫分獲男子組及女子組金牌、張駿斌男子銅牌獎，而洪有勝則榮獲泰國「亞洲青年男子暨女子拳擊錦賽」第五名。



▲二林高中拳擊隊今年在國際比賽展露頭角，彰化縣議會議長謝典霖接見選手頒贈獎盃表揚，並豎起大姆指稱讚是「台灣之光」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

二林高中校長劉燕饒指出，2018世界中學生運動會拳擊賽5月2至9日在摩洛哥舉行，中華台北7名國手出戰，其中二林高中的蔡瑞智、洪諭玫雙雙成功鍍金，相當難得；劉燕饒說，將積極爭取在二林高中興建拳擊館，為國家培育更多拳擊人才。



▲二林高中拳擊隊今年在國際比賽展露頭角，彰化縣議會議長謝典霖接見選手頒贈獎盃表揚，並豎起大姆指稱讚是「台灣之光」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

謝典霖本身熱愛運動，除了兼任縣體育會理事長外，今年更接任中華民國籃球協會理事長，長期以來對於運動的支持及體育的推廣，一直不遺餘力，因此對於二林高中拳擊隊選手獲獎訊息表示欣慰。



▲二林高中拳擊隊今年在國際比賽展露頭角，彰化縣議會議長謝典霖接見選手頒贈獎盃表揚，並豎起大姆指稱讚是「台灣之光」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）

得獎選手，14日下午在由議員謝彥慧陪同下與家屬一行16人，連袂至彰化縣議會拜會議長謝典霖，謝典霖對這些優秀選手，除予以恭賀外並頒贈獎盃表揚，會中也勉勵選手繼續努力，爭取好成績為國爭光，受獎儀式也在充滿快樂氣氛下圓滿結束。



▲二林高中拳擊隊今年在國際比賽展露頭角，彰化縣議會議長謝典霖接見選手頒贈獎盃表揚，並豎起大姆指稱讚是「台灣之光」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.14）