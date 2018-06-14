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邀生日宴報導成關說 邱敬斌：摧毀人格

中央社2018/06/14 20:32
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃旭昇新北市14日電）新北市府副秘書長邱敬斌拜訪台北市政府都發局副局長張剛維，遭報導影射關說文化大學宿舍案，邱敬斌今天開記者會澄清純粹是祝賀老同事升官，他對媒體報導相當憤怒不以為然。

媒體人周玉蔻在網路媒體「放言」中報導，邱敬斌和新北市府城鄉發展局副局長汪禮國，有事情去內政部營建署討論，順道先赴台北巿府都發局，拜訪舊識總工程司陳建華討論慶賀生日事情。

報導指出，目睹的台北市府都發局公務員不以為然，懷疑邱敬斌是前往關心、施壓，關說。標題以疑問句指稱，敏感時刻，新北巿府官員赴台北市府「關說」。

邱敬斌下午在市府開記者會，語氣激動。他表示，6月13日是他生日，因此，12日去北市開會時，順便邀請升任總工程司的陳建華參加晚上的退休同仁與生日餐會。

邱敬斌說，他與張剛維、陳建華等人見面時沒有主動提到中國文化大學宿舍案的爭議，大家是本於都市計劃的專業及最近的時事閒聊，卻被報導解讀為關說、關心，是嚴重摧毀其人格。

市府城鄉發展局副局長汪禮國說，絕對沒有接受到任何指示與指令，去談文化大學宿舍案。如果要關說的話，進到台北市府看到同事還揮手打招呼，根本不合邏輯。他說，一切都有政風單位調查。

新北市議會民主進步黨團總召集人李坤城等人，下午開記者會質疑新北市府官員，前往台北市政府是疏通特定黑心包租公的相關案件。但李坤城受訪說，實質證據要台北市政府去調查。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天受訪時說，競選對手侯友宜已辭職新北市副市長職務，竟為了他的私事、房事，讓新北市府的高官去台北市府「關說」，非常不當也嚴重違法。

針對文大宿舍爭議，侯友宜稍早發布新聞稿表示，位於華岡段2小段616地號的屋舍屬於太太家族的財產，民國86年從規劃到興建使用階段，一切都依法辦理，並在100年統租給中國文化大學，針對他太太的家族把房屋租給文大所引發討論，他非常樂見台北市都發局介入瞭解，也盼最快時間內表達立場，他可以依據辦理。（編輯：梁君棣）1070614

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