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中央社

侯友宜文大宿舍爭議 林洲民：雙北官員確有討論

中央社2018/06/14 20:32
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者劉建邦台北14日電）國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文化大學宿舍爭議，台北市議員質疑新北市長副秘書長邱敬斌訪北市都發局官員，關切文大案。都發局長林洲民今天說，雙方確有討論，已要求官員寫報告。

侯友宜妻子的家族祖產租給中國文化大學當宿舍，引發外界關注。

民主進步黨籍台北市議員王威中和王閔生今天召開記者會，王威中說，邱敬斌和新北市城鄉發展局副局長汪禮國以慶生、祝賀升官為由，12日赴北市府拜訪台北市建築管理工程處總工程司陳建華等官員，過程中，都發局副局長張剛維也到場，邱敬斌疑涉嫌關說。

都發局長林洲民受訪表示，邱敬斌確實有和陳建華及張剛維見面，雙方討論諸多事情，包含文大「大群館」宿舍案，已要求參與會面的官員把當天見面、後續電話等聯繫過程，以文字紀錄並做成報告。

林洲民說，市府對文大宿舍案，就如市長柯文哲態度「該怎麼辦就怎麼辦」，都發局依法辦理，且議員明天上午將赴現場會勘，會指派官員到場，釐清狀況。

陳建華受訪表示，12日上午邱敬斌確實有赴北市府拜訪，但主要目的是要祝賀他升職，當天雙方見面約半小時，中間有討論許多議題，包含文大宿舍案，但時間不長。

陳建華說，因文大案與自己業務無關，基於協助為由，通知主管的建築管理科科長林玄理到場，而副局長張剛維隨後也出現，但因邱敬斌到北市府是要祝賀他升官，除討論文大案外，還有其他都發議題。

同時，陳建華表示，雙方就是老同事拜會兼聊天，至於誰主動談及文大案，真的沒記那麼清楚，因在場的人都有建築管理專業背景，所以才會談到關於近期發生的都發議題。

陳建華說，聊天過程中，邱敬斌有詢問都發局過去已釐清文大宿舍案相關爭議，為何現在還是被認定違法，他只回應文大宿舍的現有使用狀況，後續北市府會依法辦理。

他表示，當天晚上，也和邱敬斌及多名退休的都發局同仁餐敘，這是先前就約定好的，雙方並未討論到任何公事；陳建華強調，邱敬斌確實沒有關說文大案，且也清楚北市府對文大宿舍案的立場，就是依法辦理，後續由建管科主責。（編輯：梁君棣）1070614

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