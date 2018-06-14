時力開記者會捍衛社工權益　新北：逐步推動3增1減

新北市政府社會局回應，過去社工的案量負荷的確偏高，但這7年來在首長的支持下，社會局對社工的服務逐步推動「3增1減」；此外，社工薪資雖然全國一致，但新北市特別採計社工在其他機關服務的年資，以增加其待遇並呼籲請行政院盡速同意將公部門的社工納入團保，以進一步保障全體社工的權益。

「長官風光開記者會，背後的代價，是基層社工更加過勞！」時代力量新北黨部今（14）日召開記者會，呼籲市府正視社工過勞的問題及安全疑慮，別再因為缺乏制度的保障，及各種浮誇的冗事，讓過勞社工、警員彼此更加弱弱的相殘。

時代力量新北市議員參選人陳志明表示，新北市警局為了慶祝6月15日的警察節，竟然安排平常已經夠辛苦的警察們表演各項雜技，結果造成2位霹靂小組人員頭破血流，這樣的「慶祝」已與節日的原意背道而馳；倒楣的不單單是警察，為在警察節前夕營造和樂融融的感恩氣息，市府竟然叫平常已經超級忙的社工們，全體動員送蘋果到警察局，讓過勞的社工為了超時工作的警察，更加過勞。

時代力量新北市議員參選人彭盛韶說，根據「台北市社會工作人員職業工會」的調查，今年新北市社工在六都中榮獲第2名的「無敵鐵金肝獎」，每日平均工時9.74小時，僅次於高雄，在這麼嚴苛的工作環境下，市府卻帶頭要求社工做更多的冗事，實在令人無法理解；根據掌握的新北市政府社會局「社工送蘋果」排班表，除記者會上的演出，更是動員各區社福中心的社工「親送」及拍照留念。

時代力量新北市議員參選人唐聖捷指出，根據陳情社工提供的分配表，看到各個社福中心送蘋果的分工，就是過勞雪上加霜的證據，感到氣憤的是，像是北海岸或七星社福中心的服務涵蓋範圍非常廣，卻叫社工舟車勞頓去送水果，所花費的時間及心力，不如好好讓社工發揮原本的職責，幫助個案；此外，最近社會局還臨時加碼要社工加送香蕉，層層的冗事，造成同仁很大的負擔。

時代力量新北市議員參選人曾柏瑜認為，社工的工作安全，是必須被正視的問題，社工時常需要介入家庭處理家暴、強制安置等案件，因此常受到案主的敵視，遭到暴力攻擊的事件也層出不窮；雖社工在訪視時，可視情況尋求警方陪同，但實際上警察也面臨人力嚴重不足的情況，不見得能完全支援，希望訂定個案風險評估及預防的機制，若有潛在危險，就應由警方或具相關專業的婦幼隊陪同。

時代力量新北市議員參選人張祐銓指出，調查社工的工作狀況時，發現市府相關的數據其實非常少，多靠民間調查的數據來補足，包括社工工時、接案量、薪資水平等，這或許就是社工的工作環境，始終難以被檢視及討論的原因之一；並提出三點訴求，包括社工應有正常合理的工作環境、政府身為雇主，應肩負起社工人員的安全保護及新北市府應該編列經費，針對社工的工作環境狀況進行調查。