外資殺台股卻不見大量匯出？部分資金出場避險料是短期

台股今日跌幅在主要亞股中最為劇烈達 1.43%，星股跌 1.37%，日股、港股和泰股跌 0.9%，而台股賣超主要來自外資，三大法人合計賣超 166.27 億元，其中光是外資及陸資就賣超 144.36 億元。

美國聯準會 (FED) 決議升息符合市場預期，但態度偏向鷹派，使金融市場不安情緒再起，台股加權指數今 (14) 日大跌 159 點至 11013 點，新台幣也同步貶值，但僅貶值 4.8 分，且台北外匯經紀公司成交值未過於放大，匯銀人士認為，匯市見到部分資金恐慌性撤出反應，應屬短期現象，新台幣後市大幅貶值與否，還有待觀察。

不過，從匯市來看壓力相對小，新台幣未在開盤瞬即重挫，反而以 29.855 元、升值 3.5 分開出，盤中才由升轉貶，終場兌一美元收在 29.938 元，貶值 4.8 分，台北外匯經紀公司成交值 8.85 億美元，全日高低價差僅 8.9 分。

儘管今日新台幣貶幅在主要亞幣中相對較大，仍只有 0.16%，匯銀人士認為，美國升息時程多在市場預料之中，股市雖相對劇烈反應，實際上匯市波動幅度不大，短期需待部分資金快速回補美元避險，但目前看來新台幣無明顯重挫的壓力。

元大寶華綜合經濟研究院則說明，這次聯準會除了暗示著升息速度可能稍微加快的偏鷹派訊息外，還可以用「貨幣政策走向正常化」來解讀，不過，即便如此，這樣的調整僅需解讀為增加貨幣政策操作的彈性。

因此，元大寶華預料，目前聯準會的作法依然保持「緩升息」的速度，也就是每 3 個月升息一次，今年聯準會仍只會升息 4 次。

觀察主要亞幣，新台幣今日貶幅 0.16% 最多，反觀泰銖、人民幣、星元和韓元目前呈現略升值的態勢，又以日圓升幅最大逾 0.3%。