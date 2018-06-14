賣一個賠一個 全聯買白木屋要自己做麵團

（中央社記者郭幸宜台北14日電）全聯8日砸近8億元收購白木屋，執行長謝健南表示，全聯與阪急BAKERY合作的阪急麵包，冷凍麵團全都從日本空運來台，成本過高，「賣一個賠一個」，買白木屋是因為看中現成設備。

有蛋糕界香奈兒之稱的白木屋因為不堪長期虧損，在5月底時宣布停業，不過白木屋的品牌價值受到多家食品業者的肯定，有意接手的買家暗中較勁，最後由以平價為號召的量販業者全聯砸下新台幣7.92億元買下所有股權，大出外界意料之外；當時全聯表示，是為了拓展麵包市場。

謝健南今天對媒體表示，全聯與阪急BAKERY合作開設的阪急麵包，目前在全聯20家店面販售，但其使用的冷凍麵團全都從日本空運來台，成本過高，「賣一個賠一個」。