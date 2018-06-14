馬其頓改名協議 希臘掀政治風暴

（中央社雅典14日綜合外電報導）為化解27年來的名稱之爭，希臘政府與鄰國馬其頓達成協議，馬其頓改名為北馬其頓共和國。但是，這項協議已在希臘掀起政治風暴，主要反對黨痛斥執政黨的妥協是「國家的退卻」。
保守派的新民主黨（New Democracy Party）將對希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）提出不信任案。為此，希臘國會預定今晚6時（台北時間今晚11時）展開辯論。
在300席國會中，齊普拉斯領導的左派和右派執政聯盟占有154席。
希臘長期以來反對北方鄰國被稱為馬其頓，因為希臘北部有同名省份。而且，希臘自認馬其頓這個名稱是它文化遺產的一部分，是2000多年前亞歷山大大帝的帝國核心地區所在，不滿遭北鄰盜用。兩國多年來為此爭執，希臘並為此阻撓馬其頓加入歐盟（EU）與北約（NATO）。
經過數月的密集外交談判，希臘總理齊普拉斯與馬其頓總理柴伊夫（Zoran Zaev）達成協議，馬其頓（Macedonia）改名為北馬其頓共和國（Republic ofNorth Macedonia）。
針對此一協議，希臘總理齊普拉斯預定明天向國會報告。
齊普拉斯受訪表示：「這項協議對於希臘和整個區域都是有利的。」
他指出：「有了這項協議，我們消除了篡奪我們歷史的任何企圖。」
馬其頓總理柴伊夫同樣盛讚這項協議，稱它為一項「歷史性的解決方案」。
這項協議仍待馬其頓國會批准以及通過公投考驗，同樣有待希臘國會批准，將會費時數月之久。
馬其頓希望，解決此一爭端，將有助於馬其頓加入歐盟和北約。
歐洲理事會（European Council）主席圖斯克（Donald Tusk）和北約祕書長史托騰柏格（JensStoltenberg）昨天發表聯合聲明，呼籲不要虛擲此一絕佳的機會，重新發動廣泛西巴爾幹地區的歐洲和歐洲-大西洋整合。（譯者：嚴思祺/核稿：陳政一）1070614