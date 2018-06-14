馬其頓改名協議 希臘掀政治風暴

（中央社雅典14日綜合外電報導）為化解27年來的名稱之爭，希臘政府與鄰國馬其頓達成協議，馬其頓改名為北馬其頓共和國。但是，這項協議已在希臘掀起政治風暴，主要反對黨痛斥執政黨的妥協是「國家的退卻」。

保守派的新民主黨（New Democracy Party）將對希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）提出不信任案。為此，希臘國會預定今晚6時（台北時間今晚11時）展開辯論。

在300席國會中，齊普拉斯領導的左派和右派執政聯盟占有154席。

希臘長期以來反對北方鄰國被稱為馬其頓，因為希臘北部有同名省份。而且，希臘自認馬其頓這個名稱是它文化遺產的一部分，是2000多年前亞歷山大大帝的帝國核心地區所在，不滿遭北鄰盜用。兩國多年來為此爭執，希臘並為此阻撓馬其頓加入歐盟（EU）與北約（NATO）。