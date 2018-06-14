影／GAI邀歌迷上台合唱　頑童當觀眾現身力挺

從大陸節目《中國有嘻哈》打開知名度的GAI（周延），今（14日）晚在南港展覽館舉辦「周延世界音樂之旅」演唱會台北場，也是屬於嘻哈團體，且是GAI好友的頑童MJ116成員小春、大淵也在台下當觀眾，現身支持GAI。

演唱會以四分鐘的鑼鼓秀開場，面部彩繪的打鼓手由慢漸漸變快的鼓聲，似乎也讓台下歌迷的情緒跟著沸騰起來，接著播放GAI的影片，而後GAI才突然在台前現身，GAI穿著亮面紫色外套登場，以渾厚的嗓音唱出〈滄海一聲笑〉的歌詞，立即讓現場的粉絲爆出尖叫聲回應。



▲GAI以〈滄海一聲笑〉為演唱會打開序幕。（圖／記者陳明安攝，2018.06.14）