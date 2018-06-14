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即時跑馬燈天有異相？青島瘋傳「海鮮雨」GAI邀歌迷合唱　頑童現身力挺8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

影／GAI邀歌迷上台合唱　頑童當觀眾現身力挺

記者吳雨婕／台北報導2018/06/14 21:02
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從大陸節目《中國有嘻哈》打開知名度的GAI（周延），今（14日）晚在南港展覽館舉辦「周延世界音樂之旅」演唱會台北場，也是屬於嘻哈團體，且是GAI好友的頑童MJ116成員小春、大淵也在台下當觀眾，現身支持GAI。

演唱會以四分鐘的鑼鼓秀開場，面部彩繪的打鼓手由慢漸漸變快的鼓聲，似乎也讓台下歌迷的情緒跟著沸騰起來，接著播放GAI的影片，而後GAI才突然在台前現身，GAI穿著亮面紫色外套登場，以渾厚的嗓音唱出〈滄海一聲笑〉的歌詞，立即讓現場的粉絲爆出尖叫聲回應。


▲GAI以〈滄海一聲笑〉為演唱會打開序幕。（圖／記者陳明安攝，2018.06.14）

GAI也不斷鼓舞歌迷跟著他一起唱，在演唱完歌曲時，也許是覺得台下粉絲的反應冷淡，因此說：「你們不要把我當歌手，把我當作是你們的朋友，我負責唱歌給你們聽！」一下又讓歌迷的情緒被挑起來，歌迷再次用尖叫來回應。

而現身台下的頑童MJ116成員小春、大淵，接受訪問時小春提到，他們早就與GAI約好今天會來，被問到有沒有帶昨天抵台的GAI走走逛逛，他們表示因為GAI工作繁忙所以沒有約他，但巧合的是，15日會與GAI一起在蘇州出席同場活動。


▲頑童MJ116團員小春、大淵現身台下力挺GAI。（圖／記者吳雨婕攝 , 2018.06.14）

而在演唱完第二首歌曲〈天干物燥〉，GAI邀請幸運的5位歌迷上台同樂，5人一起狂飆歌曲〈天干物燥〉，雖然敵不過專業的快嘴GAI，唱到最後都是「啊啊啊啊」或是「哈哈哈哈哈」的句子，但還是為現場帶來許多笑聲。


▲GAI邀請5位歌迷上台同歡。（圖／記者陳明安攝，2018.06.14）

關鍵字gai頑童mj116
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