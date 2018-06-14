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劉美芳替雇員爭取權益　籲市府應更有人情味對待

記者陳志仁／新北報導2018/06/14 21:44
▲劉美芳表示，所有公務人員都是國家的資產，新北市政府也應該以較為人性化的方式處理。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.14）
▲劉美芳表示，所有公務人員都是國家的資產，新北市政府也應該以較為人性化的方式處理。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.14）

鶯歌戶政事務所的職員謝振勝，今年1月30日公差至外交部辦理市民護照的事宜，不料在鶯歌火車站昏倒，送醫急救後被診斷為腦中風，需休養3至6個月，但不符合公傷假的標準；新北市議員劉美芳認為，法理不外乎人情，應該盡量從優認定。

新北市政府民政局戶政科長賴耀明回應，鶯歌戶所謝姓工友今年1月30日出差期間昏倒，當日送至亞東醫院緊急開刀治療，2月14日病情穩定出院休養；鶯歌戶政所主任張新棟說，市府對於假別認定均從寬審酌，並視員工如家人全力協助調整假別，目前謝員可申請特休及有薪事、病假至8月22日止，盼安心休養。

劉美芳表示，所有公務人員都是國家的資產，尤其公務機關的勞保雇員人數，更是逐年的攀升；雖然勞工在工作的時間，非直接工作造成的傷害，不能符合所謂的公傷判定，但法理不外乎人情，像警界若是出現類似的狀況，警界都會從優撫恤，新北市政府也應該以較為人性化的方式處理。

桃園市議員參選人賴立竹指出，謝振勝從軍隊退下來後，在國小擔任工友的職位將近30年，近2年才轉到鶯歌戶政事務所服務，謝振勝倒下的那一刻，手上還緊握那幾十本民眾待領取的護照；如此敬業的員工，政府應該更要替他爭取權益，別讓廣大的公務部門勞保雇員感到心寒。

關鍵字劉美芳戶政科長賴耀明鶯歌戶政所主任張新棟賴立竹
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