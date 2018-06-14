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美中貿易爭端又升溫 避險買盤使金價一度觸及2週高點

鉅亨網2018/06/14 21:12
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美國總統川普日前稱，將落實對中國進口商品課徵關稅一事，他會「很強硬地」對中國施壓；上述消息帶動避險需求，今 (14) 日金價一度觸及 2 週高點。

今日稍早，現貨黃金一度上漲 0.5%，至每盎司 1303.58 美元，創 5 月 31 日以來新高。

摩根大通最新報告指出，金價可望於今年第 3 季，攀上每盎司 1400 美元，但仍須注意美元進一步上漲的風險。

雖然摩根大通認為，黃金前景可期，但仍下調了 2018、2019 年的平均價格預測。

今年 2 月，摩根大通預估，2018 年黃金均價為每盎司 1408 美元，2019 年為 1475 美元；但現已分別下修至 1355 美元與 1412 美元。

對於下調金價預測的原因，摩根大通解釋，主要是考慮美元進一步上漲的風險。

川普日前放話，稱美國將非常強硬地，就貿易問題，對中國施壓。

川普計畫於週五，公布 500 億美元中國進口商品關稅清單；中國方面則再次呼籲，應透過對話協商，解決貿易爭端。

台北時間週四晚間 9 點 03 分，CNBC 數據顯示，黃金期貨價格漲逾 0.79%，至每盎司 1311.70 美元。

黃金期貨價格漲逾0.79%。(圖：翻攝自CNBC)
黃金期貨價格漲逾 0.79%。(圖：翻攝自 CNBC)
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