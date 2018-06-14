美中貿易爭端又升溫 避險買盤使金價一度觸及2週高點

美國總統川普日前稱，將落實對中國進口商品課徵關稅一事，他會「很強硬地」對中國施壓；上述消息帶動避險需求，今 (14) 日金價一度觸及 2 週高點。

今日稍早，現貨黃金一度上漲 0.5%，至每盎司 1303.58 美元，創 5 月 31 日以來新高。

摩根大通最新報告指出，金價可望於今年第 3 季，攀上每盎司 1400 美元，但仍須注意美元進一步上漲的風險。

雖然摩根大通認為，黃金前景可期，但仍下調了 2018、2019 年的平均價格預測。

今年 2 月，摩根大通預估，2018 年黃金均價為每盎司 1408 美元，2019 年為 1475 美元；但現已分別下修至 1355 美元與 1412 美元。