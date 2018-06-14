奇力新驚傳內線交易案 公司：無高層涉案

（中央社記者鍾榮峰、王揚宇台北14日電）被動元件廠奇力新驚傳內線交易案，台北地檢署今天兵分6路搜索並約談奇力新前財務長等11人，奇力新晚間表示，絕對沒有搜索奇力新，總經理鐘世英只是去當證人，無高層人員涉案。

國巨集團旗下企業奇力新，去年初以股份轉換方式取得旺詮100%股份，檢調獲報，此利多消息曝光前有人提前買股，涉違反證交法，台北地檢署今天指揮法務部調查局台北市調查處，兵分6路搜索並約談奇力新前財務長等11人，相關人等預計稍晚移送北檢複訊，全案朝違反證券交易法方向偵辦。

針對傳出奇力新、旺詮兩家公司部分員工恐涉內線交易案，奇力新發言人田慶威晚間發布澄清稿澄清兩點。