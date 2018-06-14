龍巖擴張版圖 陸子公司5年內滬或港上市

（中央社記者韋樞台北14日電）殯葬業龍頭龍巖取得中國大陸第一個溫州墓園的銷售中心已於第2季動工，明年第2、3季開始銷售。龍巖表示，龍巖大陸公司3年內將取得6處陵園，並於5年內在香港或上海上市。

龍巖今天下午舉行法人說明會，龍巖與大陸遠洋集團的合資公司─龍洋生命公司總經理萬凌表示，中國大陸目前每年死亡人口達千萬人，為台灣近60倍，是全世界規模最大的殯葬市場，預計2030年老年人口將達到4.8億人，生命事業將會大爆發。

萬凌指出，龍洋在中國已取得溫州墓園的開發許可，並完成園區規劃設計，銷售中心已於今年第2季開始動工，預計明年第2、3季將有第一階段墓園商品完工開賣。除溫州項目外，龍洋生命更於日前就河北石家莊項目簽訂合作意向書，進一步擴大中國事業版圖。