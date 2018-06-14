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中央社

共同社：美專家稱 中國恐成為川金會贏家

中央社2018/06/14 21:15
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社台北14日電）美國學者布瑞莫（Ian Bremmer）指出，川普總統在川金會後宣布中止美韓聯合軍事演習，可能會對美國與日本以及南韓的結盟關係造成嚴重打擊，結果恐將使力圖擴大區域影響力的中國坐享勝利果實。

以下為共同社對布瑞莫的訪談內容。

問：如何評價美國與北韓的首次高峰會談？

答：處於戰爭邊緣的美國和北韓透過雙方領導人會面，大幅緩和了緊張局勢，至於凍結核武試爆與飛彈試射也具有重大意義。追求自身名垂青史的川普無疑獲得了高分。

然而中止美韓演習已過度讓步，而且是越過南韓的決定，令人更加擔心，今後非核化談判恐無法反映美國盟邦的想法，同時也值得日本憂心。

問：川普還提及撤走駐韓美軍，您怎麼看？

答：川普在選戰期間即一直主張撤軍，但目前是最不利的時機。在甫結束的7國集團（G7）高峰會上，堅持單邊主義的川普顯然認為，盟邦無關緊要，而他正使G7加速陷入群龍無首狀態。。

川金會的真正贏家可能是中國。中國長期以來要求削減在其「後院」常駐的美軍，而北韓的挑釁行為也令其頭疼。如今美國表明不惜減少參與亞洲事務的態度，對中國應是個好消息。

問：日本該如何應對？

答：在朝鮮半島局勢已有進展的情況下，因與中國對立而不得不依賴川普的日本，處境最為不利。今後須加強與所有利害相關國家的合作，只要川普輕視結盟關係，此舉就有必要。1070614

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