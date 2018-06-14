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AIT新館 薄瑞光：多花時間經費解決地形問題

中央社2018/06/14 21:14
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北14日電）耗時9年、斥資2.55億美元（約新台幣76億元）打造的美國在台協會（AIT）內湖新館落成。前AIT主席薄瑞光回憶，興建過程中，遇到地形問題因而多花了時間與經費來解決。

背靠小山丘，佔地6.5公頃的AIT內湖新館12日舉行落成典禮，薄瑞光（Raymond Burghardt）特地來台參加典禮。談到內湖新館，2006年到2016年擔任AIT主席的薄瑞光接受中央社專訪時表示，新館佔地很廣，也臨近大眾運輸系統，這些都很重要。

回顧過去，薄瑞光透露，他過去曾參與新館選址的過程。在興建過程中，工程師發現靠山的那一面因為下雨可能會有淹水的疑慮，因此需要花許多時間、投入許多經費來興建擋土牆等來解決問題，他因而感到「有點愧疚」。

不過，他說，雖然花了很長的時間，但很開心看到新館終於完工，「看起來真的很棒」。有些美國駐外館處的外觀不太好看，但他說，AIT新館真的很漂亮（attractive）。

他表示，總統蔡英文與前總統馬英九參觀新館的時候也都說，新館很有「美國味」。他推測，他們的意思應該是指新館光線充足，還有許多樹木、石頭等造景。

AIT表示，新館庭院的植物包括紅花文殊蘭、雪茄花等。

薄瑞光說，他已參觀過新館的內部空間，包括處長辦公室、會議室、辦理簽證的空間等。新館建築物不僅美麗，且具有多種用途，將來所有AIT單位都將整合在一起。

同時，他也表示，新館內部的藝術空間很棒。還有空間可作為舉辦酒會等活動的場地，不需到飯店租場地。

另外，特別的是，AIT新館的主要建築物高處掛置美國國徽，這是AIT信義路現址所沒有的。AIT發言人游詩雅（Sonia Urbom）告訴中央社記者，「根據台灣關係法，使用美國國徽符合AIT獨特的角色，以及與國務院的關係」。

薄瑞光說，就他看來，AIT新館掛置美國國徽反映AIT與國務院「長期的特殊關係」；派駐AIT的官員就像是從國務院借調到AIT。美國國徽跟美國國旗一樣，「象徵我們國家」。

AIT於1979年依據台灣關係法成立，負責處理美國對台的非官方關係並執行美國對台政策。

此外，對於美國是否會將台灣視為籌碼，薄瑞光表示，川普確實傾向用「交易式的」（transactional）手段來處理國際關係，但他認為，川普了解美對台關係的重要，以及美國國會對台灣的支持，因此，對於這個議題，「他不會太擔心」。

另外，雖然今年台灣無法參與世界衛生大會（WHA），卻有比去年更多的國家願意為台灣發聲。分析背後的原因，薄瑞光認為，公共衛生是很重要的議題，而且台灣在這方面有很好的名聲；另外，蔡政府受到中國的霸凌，有些比較不願發聲的國家，也對此感到惱怒、覺得很不合理。（編輯：趙蔚蘭/溫貴香）1070614

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