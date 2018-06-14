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即時跑馬燈少女喝太醉　竟將頭塞進卡車排氣管好收萬粽助弱勢　鎮公所溫馨關懷8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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影／好收萬粽助弱勢　北港鎮公所溫馨關懷

記者洪佳伶／雲林報導2018/06/14 23:07
▲北港鎮公所與好收社區發展協會迎接端午節，14日舉辦「溫馨五月天、粽葉飄香情暨米食健康概念宣導」活動。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.14)
▲北港鎮公所與好收社區發展協會迎接端午節，14日舉辦「溫馨五月天、粽葉飄香情暨米食健康概念宣導」活動。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.14)

北港鎮公所與好收社區發展協會迎接端午節，14日舉辦「溫馨五月天、粽葉飄香情暨米食健康概念宣導」活動，雲林縣副縣長丁彥哲、北港鎮長張勝智、縣長秘書張嘉富、鎮民代表蕭順心、好收社區發展協會理事長蔡陳美華、好收里長蔡清泉、蔡岳儒服務處志工組長黃萬得、蔡孟真議員助理吳建融等人參與愛心活動，並由社區志工們的協助，分享愛心粽子給弱勢家庭及獨居老人，讓老人備感溫馨。


▲「溫馨五月天、粽葉飄香情暨米食健康概念宣導」活動。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.14)

張勝智表示，每年北港鎮公所端午節前夕都會舉辦關懷弱勢家庭活動，今年延續以往，並獲得很多在地店家、企業的熱情贊助糯米、花生、香菇、粽葉、粽餡，還有蔥酥及香料等。今日率領所內一級主管及鎮內社團福利機構、廠商及善心人士，分組到鎮內弱勢家庭關心慰問，把愛與關懷送到每位弱勢家庭中，並確認是否有需要社會資源服務，必要時也協肋提出申請。


▲分享愛心粽子給弱勢家庭及獨居老人。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.14)

丁彥哲表示，北港鎮公所舉辦這活動已有好幾年，結合公益與端午佳節關懷弱勢活動相當有意義，並感謝在地企業提供健康食材及社區志工朋友們協助綁粽子，透過北港鎮公所舉辦的活動，讓更多人來響應關懷弱勢朋友。


▲好收社區志工綁愛心粽子。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.14)

蔡陳美華表示，感謝政府及北港鎮長舉辦這公益活動，好收社區志工知道這個活動都踴躍參加，從三天前就開始洗粽葉等前置動作，社區志工們從洗粽葉洗到天黑，隔天一早五點就又早起備料，共綁了一萬多顆的愛心粽，感謝辛苦的社區志工。


▲好收社區志工綁愛心粽子。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.14)

關鍵字北港鎮公所好收社區關懷弱勢愛心粽端午節
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