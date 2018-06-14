〈英業達股東會〉陸531政策影響太陽能產業將有半年

英業達太陽能事業今年第 1 季與去年同期相比表現不佳，第 2 季可能持續衰退，謝瑞海認為，雖然對產業造成衝擊，但有機會讓太陽能產業發展加速，供應鏈也能快速整合並降低成本。

英業達旗下英穩達董事長謝瑞海指出，太陽能產業一年虧損比一年更大，中國大陸新政將導致需求驟減，安裝量至少下降 30%。

代工大廠英業達 (2356-TW) 太陽能事業占營收比重約 3%，受到中國大陸「531 新政」影響，英業達評估，未來三至六個月將有一波關廠潮，藉此淘汰體質不良廠商，加上下半年太陽能售價可能持續走跌，預期整體太陽能產業仍會受到衝擊。

謝瑞海指出，短期中國大陸新政策衝擊是全面性的，對任何公司影響一樣，中長期如果在供應鏈上取得價格競爭力，就能搶攻高市占，目前英業達策略是靜觀其變，讓市場自然淘汰不良體質廠商。

面對零組件、模組價格全面走跌，謝瑞海認為，台灣市場經營最困難是土地租金及整合，不少中下游廠商已經開始進行整合，等待政策效應過後，尋找市場新機會，並朝向國際化發展。

謝瑞海指出，太陽能的公開售價，今年近 2 月與年初相比，已經下降 20% 以上，預估下半年將繼續走跌，雖然出貨量跟去年同期相當，但營業額仍可預期將減少。