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〈英業達股東會〉下半年表現持平去年同期 全年獲利有

鉅亨網2018/06/14 21:27
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代工大廠英業達 (2356-TW) 今 (14) 日召開股東會，董事長卓桐華自評去年業績表現「及格」，今年上半年也不錯，希望下半年再努力，表現至少能與去年同期持平，而全年在三大產品出貨支撐下，法人預估，英業達今年營運表現將優於去年，獲利也可望超越去年，每股純益 1.88 元以上。

卓桐華指出，去年「三大一小」表現業務優異，今年筆電、伺服器及智慧裝置表現將可逐季增溫，而太陽能事業營收占營收比重約 3%，受中國大陸「531」新政影響，今年表現預期平平，整體而言，卓桐華樂觀看待今年各產品線表現。

卓桐華認為，靠著產品組合優勢，英業達今年在消費型及商用筆電市場表現仍有機會小幅成長，加上導入工業 4.0 ，可節省 20% 人力、提升 40% 品質，有助產品獲利。

英業達伺服器商用客戶穩定，加上數據中心近年成長快速，英業達接單與獲利表現突出；伺服器業務中，主板出貨占比 7 成，機櫃與系統占比 3 成，整體伺服器出貨可望較去年成長個位數百分點，不過雲端與數據中心年增幅上看雙位數，表現優於整體伺服器平均。

卓桐華認為，智慧裝置成長，主要是英業達技術領先，為客戶節省許多開發工作；今年智慧裝置中的手機出貨量將較去年增加，高階手機出貨比例提升，整體手機表現將比過去幾年優異。

太陽能事業占英業達整體營收約 3%，受中國大陸政策影響，需求減少，預計將會有 3 至 6 個月的關廠潮。英業達認為，長期來看，淘汰體質不良廠商，對產業是正向發展，等待市場供需與價格回到正常機制；下半年將努力進行系統整合，未來目標朝國際化發展。

英業達今年「三大一小」業務逐季增溫，全年整體出貨看增，第 2 季淡季表現已優於預期，筆電、伺服器與智慧裝置出貨量仍小幅成長，太陽能雖然持續虧損，但營收占比低；法人預估，今年營收有望超越去年，獲利也同步向上，每股純益可能賺贏去年 1.88 元水準。

英業達 2017 年稅後純益 43.37 億元，每股純益 1.88 元；今天召開股東會，會中通過去年盈餘每股將分配 1.65 元現金股利，為近十年來第三高。

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