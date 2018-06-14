澎湖科大發表3部微電影 宣揚澎湖之美

（中央社澎湖縣14日電）澎湖科技大學今天發表「心錄．歷程」3部旅遊映像美學微電影，每部片長約8分鐘，學生透過鏡頭，進入社區瞭解澎湖，記錄社區的人事物，傳達澎湖之美。

澎湖科大人文管理學院院長王明輝，也是社區營造指導教授今天在成果發表會中表示，今年向教育部爭取「旅遊映像美學」技優領航課程，特別聘請曾任電視編導的澎湖子弟莊晨鴻來教授學生拍攝、製作微電影，透過影片來傳達澎湖之美。

澎湖科技大學今年的「心錄．歷程」旅遊映像美學，同時發表劇情與紀錄片，有「打開想像自在飛翔」一部旅遊微電影，以及「小農大夢瓜香後寮」和「二崁餘音繞樑」兩部社區記錄學生微電影。