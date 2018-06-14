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〈ECB會議〉歐洲央行決議年底結束購債計畫 歐元貶

鉅亨網2018/06/14 21:33
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歐洲央行 (ECB) 今 (14) 日召開貨幣決策會議，決議於 2018 年底結束購債計畫；消息一出，歐元兌美元先漲後跌，一度貶破 1.17 美元。

台北時間週四晚間 9 點 24 分，CNBC 數據顯示，歐元兌美元跌幅擴大至 1.0%，來到 1.1671 美元。

ECB 公布 6 月利率會議決議，維持主要再融資利率於 0.0%、隔夜貸款利率於 0.25%、隔夜存款利率於 - 0.40% 不變。

ECB 稱，將維持當前利率水準，至 2019 年夏季左右。

ECB 於聲明中表示，將在 2018 年底結束購債計畫，每月 300 億歐元淨資產購買規模，會持續到 2018 年 9 月；10 到 12 月的構債規模，減至 150 億歐元。

自 2015 年以來，ECB 共計構債約 2.55 兆歐元。

ECB 將 2018 年歐元區 GDP 下調至 2.1%，低於先前預期的 2.4%；並把 2018 年通膨率上修至 1.7%，高於之前預估的 1.4%。

ECB 首席經濟學家 Peter Praet 上週便透露，ECB 可能會在本次會議中，針對是否於 2018 年底結束資產購債計畫一事，展開討論。

當時，外界就預期，ECB 極可能於年底結束購債計畫。

利率決議公布後，歐元兌美元一度大漲，之後又翻黑走貶。

歐元兌美元走貶。(圖：翻攝自CNBC)
歐元兌美元走貶。(圖：翻攝自 CNBC)
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