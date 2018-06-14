談企業創新 習近平：聖母峰最後200公尺最難

（中央社台北14日電）中興電信事件凸顯中國基礎研發能力欠缺難題。中共總書記習近平今天在山東調研強調，改革沒有回頭路，就像爬聖母峰，最後200公尺可能是最困難歷程，現在中國也是這樣。

習近平9日赴山東參加上海合作組織青島峰會後，順道在山東省進行基層調研。新華社報導，習近平今天上午在濟南考察浪潮集團高端容錯電腦生產基地，並針對中國企業的技術創新發表看法。

習近平指出，改革沒有回頭路，開放的大門會越開越大。現在，中國比以往任何時候，都更加接近實現中華民族偉大復興的中國夢。行百里者半九十，越到這個時候，將遇到前所未有的挑戰和困難。