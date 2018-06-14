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中央社

談企業創新 習近平：聖母峰最後200公尺最難

中央社2018/06/14 21:34
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北14日電）中興電信事件凸顯中國基礎研發能力欠缺難題。中共總書記習近平今天在山東調研強調，改革沒有回頭路，就像爬聖母峰，最後200公尺可能是最困難歷程，現在中國也是這樣。

習近平9日赴山東參加上海合作組織青島峰會後，順道在山東省進行基層調研。新華社報導，習近平今天上午在濟南考察浪潮集團高端容錯電腦生產基地，並針對中國企業的技術創新發表看法。

習近平指出，改革沒有回頭路，開放的大門會越開越大。現在，中國比以往任何時候，都更加接近實現中華民族偉大復興的中國夢。行百里者半九十，越到這個時候，將遇到前所未有的挑戰和困難。

他強調說，「就像爬珠穆朗瑪峰（聖母峰），最後的200公尺可能是最困難的一段歷程，現在中國也是這樣」。這時候更需要我們這種強烈的責任感、歷史感，看到企業走自主創新之路，闖出了一條新路。

習近平表示，創新驅動、新舊動能轉換，「是我們是否能過坎（關卡）的關鍵」。關鍵技術、核心技術、高新技術，要靠自己「發揮制度優勢，集中力量辦大事」。

習近平今天還前往濟南市章丘區雙山街道三澗溪村，考察農村基層民眾生活情況。村民則反映，在中共的政策引導下生活越過越好，且村裡移風易俗、煞住大操大辦紅白喜事的歪風。

對此，習近平除表示肯定外，還指「我到過一些貧困地區，溫飽解決了，但紅白喜事花錢太多，搞一個婚禮花多少萬，一下子又返貧了」。希望透過鄉規民約，宣導移風易俗，給大家減輕負擔。（編輯：林克倫/邱國強）1070614

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