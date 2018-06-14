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中央社

美中外長會 川金會後致力朝鮮半島和平進程

中央社2018/06/14 21:41
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者江今葉華盛頓14日專電）美國國務卿蓬佩奧今天前往北京，會晤中國外交部長王毅。蓬佩奧表示，這是多年來首度有機會在朝鮮半島創造和平，王毅表示，願意與美方共同推進半島核問題的政治解決。

美國總統川普與北韓國務委員長金正恩12日在新加坡歷史會晤後，蓬佩奧（Mike Pompeo）馬不停蹄前往亞洲各國說明川金會談內容，今天在訪問首爾後，蓬佩奧轉往北京，並會晤王毅。

根據美國國務院公布的會談前致詞，蓬佩奧表示，很樂意與大家分享對川金會的見解，現在有一條向前邁進的道路，這是多年來第一次真正能在朝鮮半島創造和平。

蓬佩奧說，目前仍有許多工作要做，仍有風險使目標無法實現。他感謝中方所做的努力，協助峰會舉行。要達致最終成果，中國與美國未來仍有許多工作要做。

根據新華社消息，王毅表示，川金首度會晤具有重要歷史意義，會晤將朝鮮半島核問題納入對話和平解決的正確軌道，符合包括美國、北韓在內的各方共同利益，符合國際社會一致願望，有助於推進並實現朝鮮半島非核化目標，有助於對朝鮮半島與區域帶來真正和持久的和平。

王毅表示，他願意與美方深入交換意見，共同推進朝鮮半島核問題的政治解決進程。（編輯：郭中翰）1070614

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