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中央社

菲泰合作破詐騙集團 逮16泰嫌3台嫌

中央社2018/06/14 21:49
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉14日專電）菲律賓移民局宣布，菲國執法人員與泰國執法合作，共同破獲了位於馬尼拉的一個可疑電信詐騙集團及販毒組織，逮捕19名外籍嫌犯，包括3名台灣人。

移民局今晚發布聲明稱，移民局逃犯追緝組與泰國警方合作，上午在大馬尼拉地區南郊穆丁魯伯市（Muntinlupa），突擊了這個可疑電信詐騙據點。

聲明說，19名嫌犯分別為16名泰國人和3名台灣人，他們均為非法外僑，對菲律賓國家安全構成威脅。

菲律賓移民局長莫連德（Jaime Morente）說，菲方接獲泰國警方的情報，稱有泰籍犯罪集團成員躲在菲律賓，他們在馬尼拉從事電信詐騙活動，從泰國民眾手中騙走數以以百萬計的泰銖。

初步調查顯示，這個集團一開始是在柬埔寨和馬來西亞活動，後來擴大到菲律賓。

移民局官員說，這個詐騙集團的首腦為綽號「強尼」的吳男，現年29歲，他在台灣涉及販毒而被追緝。

另2名台籍嫌犯為綽號「喬虎」的張男和綽號「阿堃」的許男，兩人都不超過32歲。

莫連德說：「有意來菲從事不法的外國人，這是對你們的警告。我們不會容許外國人把菲律賓當作犯罪的場所。」

根據菲律賓移民局提供的照片，多名嫌犯身上雕龍刺鳳。

19名外籍嫌犯將在完成訊問之後，將被送到位於塔古市（Taguig）的移民局拘留所，等候遣送程序。

至於台嫌會被遣送到哪裏，移民局官員不予回應。（編輯：高照芬）1070614

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