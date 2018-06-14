若與北韓持續對話 文在寅：考慮中止韓美軍演

（中央社記者姜遠珍首爾14日專電）南韓總統文在寅今天下午在青瓦台主持國家安全保障會議時表示，如果南北韓和北韓美國持續對話，可以考慮停止舉行韓美聯合軍事演習。
美國總統川普在12日的新加坡川金會後表示，韓美聯合軍事演習有挑釁性，在北韓美國就一籃子交易進行談判的情況下，進行韓美聯合演習並不合適。
南韓聯合新聞通訊社報導，文在寅今天在國安會議上的發言，似乎是在回應川普在川金會後記者會上的前述主張。
南韓總統府青瓦台發布新聞稿，文在寅在青瓦台主持國安會議時表示，如果北韓認真落實非核化措施，南北韓、北韓美國之間就消除敵對狀態持續對話，就有必要秉持南北韓在「板門店宣言」中達成共識的互信精神，在對北韓軍事施壓局面上靈活變化，也將慎重考慮（停止）韓美聯合演習的問題。
文在寅指示出席青瓦台國安會議的南韓與會人員就此與美方密切協商具體事宜。
報導說，文在寅國安會議上表示，南北韓、北韓美國高峰會接連成功，並安排後續會談，為南北韓關係和北韓美國關係進入互相促進良性循環的發展軌道奠定基礎。
文在寅希望北韓制定更具體的非核化履行方案，美國則儘快提出相應的綜合措施，以快速落實川金會所達成的共識。
這是文在寅就任以來第7次主持國安會議，上一次主持國安會議是在北韓發射長程彈道飛彈的2017年11月。（編輯：郭中翰）1070614