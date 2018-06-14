若與北韓持續對話 文在寅：考慮中止韓美軍演

（中央社記者姜遠珍首爾14日專電）南韓總統文在寅今天下午在青瓦台主持國家安全保障會議時表示，如果南北韓和北韓美國持續對話，可以考慮停止舉行韓美聯合軍事演習。

美國總統川普在12日的新加坡川金會後表示，韓美聯合軍事演習有挑釁性，在北韓美國就一籃子交易進行談判的情況下，進行韓美聯合演習並不合適。

南韓聯合新聞通訊社報導，文在寅今天在國安會議上的發言，似乎是在回應川普在川金會後記者會上的前述主張。

南韓總統府青瓦台發布新聞稿，文在寅在青瓦台主持國安會議時表示，如果北韓認真落實非核化措施，南北韓、北韓美國之間就消除敵對狀態持續對話，就有必要秉持南北韓在「板門店宣言」中達成共識的互信精神，在對北韓軍事施壓局面上靈活變化，也將慎重考慮（停止）韓美聯合演習的問題。