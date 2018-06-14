NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈大葉大學勇奪2小金人中州師生包粽贈送弱勢家庭8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

若與北韓持續對話 文在寅：考慮中止韓美軍演

中央社2018/06/14 21:55
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者姜遠珍首爾14日專電）南韓總統文在寅今天下午在青瓦台主持國家安全保障會議時表示，如果南北韓和北韓美國持續對話，可以考慮停止舉行韓美聯合軍事演習。

美國總統川普在12日的新加坡川金會後表示，韓美聯合軍事演習有挑釁性，在北韓美國就一籃子交易進行談判的情況下，進行韓美聯合演習並不合適。

南韓聯合新聞通訊社報導，文在寅今天在國安會議上的發言，似乎是在回應川普在川金會後記者會上的前述主張。

南韓總統府青瓦台發布新聞稿，文在寅在青瓦台主持國安會議時表示，如果北韓認真落實非核化措施，南北韓、北韓美國之間就消除敵對狀態持續對話，就有必要秉持南北韓在「板門店宣言」中達成共識的互信精神，在對北韓軍事施壓局面上靈活變化，也將慎重考慮（停止）韓美聯合演習的問題。

文在寅指示出席青瓦台國安會議的南韓與會人員就此與美方密切協商具體事宜。

報導說，文在寅國安會議上表示，南北韓、北韓美國高峰會接連成功，並安排後續會談，為南北韓關係和北韓美國關係進入互相促進良性循環的發展軌道奠定基礎。

文在寅希望北韓制定更具體的非核化履行方案，美國則儘快提出相應的綜合措施，以快速落實川金會所達成的共識。

這是文在寅就任以來第7次主持國安會議，上一次主持國安會議是在北韓發射長程彈道飛彈的2017年11月。（編輯：郭中翰）1070614

蓬佩奧：陸重申對北韓制裁承諾印度東北部豪雨成災 4死...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan