雲林警察節大會　李進勇表揚警察

雲林縣警察局慶祝107年警察節大會於今(14)日在該局地下室禮堂舉行，由縣長李進勇主持、警察局長許錫榮、雲林地方法院檢察長鄭銘謙、雲林縣調查站主任李華君、警友會理事長許百芳、副議長蘇俊豪以及縣議會多位議員皆特別到場向警察同仁致上最高敬意。
慶祝大會中由李縣長頒發警察模範母親、模範警察、鑑識楷模、全國績優警勤區、10、20、30年資深績優警察獎章人員、服務20年以上義勇警察、107年第1期(1-3月)受理民眾服務態度績優人員、107年第1期(1-3月)強化內部管理及勤務執行督導評核績優單位等獎項。
李進勇表示，今年竊案率較往年大幅下降，也破獲2件大型掃黑案件，彰顯打擊黑幫的決心，106年查獲1714件酒後駕車案件，有效遏止酒駕肇事發生，有賴警察同仁全力偵辦、預防和杜絕犯罪滋生。同時也特別向在場所有志工大隊、社區守望相助隊、義警、義交、民防人員及所有警眷們致上最崇高的謝意與祝福，感謝他們對警察工作的支持。
▲縣長李進勇代表全體縣民向全力打擊犯罪的的警察弟兄們致上最高的敬意與謝意。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.14)
今日受獎表揚名單有107年警察模範母親2名：詹廖玉盆女士(警察局公關科科長詹百平母親)、王玉雪女士(警察局局斗六分局長平派出所警員高絃哲母親)；107年警察局模範警察1名：保安科警務員孫邦宸；107年警察局刑事鑑識楷模2名：鑑識科巡官王昶源、斗六分局偵查佐陳竑瑋；107年全國績優警勤區3名：斗六分局警員陳嘉佩、虎尾分局警員陳敬文、西螺分局警員姚宗博；107年資深績優警察人員代表共30名、服務20年以上資深義勇警察共3名；107年第1期(1至3月)受理民眾服務態度績優人員2名：虎尾分局警員李鴻毅、西螺分局警員廖正發；107年第1期(1至3月)強化內部管理及勤務執行督導評核績優單位共9名。
▲縣長李進勇頒獎表揚107年警察模範母親。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.14)