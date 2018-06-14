雲林警察節大會　李進勇表揚警察

雲林縣警察局慶祝107年警察節大會於今(14)日在該局地下室禮堂舉行，由縣長李進勇主持、警察局長許錫榮、雲林地方法院檢察長鄭銘謙、雲林縣調查站主任李華君、警友會理事長許百芳、副議長蘇俊豪以及縣議會多位議員皆特別到場向警察同仁致上最高敬意。

慶祝大會中由李縣長頒發警察模範母親、模範警察、鑑識楷模、全國績優警勤區、10、20、30年資深績優警察獎章人員、服務20年以上義勇警察、107年第1期(1-3月)受理民眾服務態度績優人員、107年第1期(1-3月)強化內部管理及勤務執行督導評核績優單位等獎項。