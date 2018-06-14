美國宣布將停止美韓軍演 主要軍演整理

（中央社首爾14日綜合外電報導）美國總統川普和北韓領導人金正恩結束歷史性峰會後，川普宣布將停止與南韓的聯合「軍事演習」，這個令人震驚的決定似乎是對平壤做出一項重大讓步，讓盟國窮於應對。

北韓長期以來一直尋求終結美國和南韓聯合軍事演習，譴責這是侵略北韓的預演，因此北韓以軍演和飛彈試射回應。

聯合軍演期間，與平壤的緊張關係無可避免地升高。對此，華盛頓和首爾長期以來都堅稱軍演本質上是「防禦性質」。

川普與金正恩結束意義非凡的峰會後，在新加坡國際記者會上告訴記者，他將結束「具挑釁性」的聯合軍演。