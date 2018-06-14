美國宣布將停止美韓軍演 主要軍演整理

（中央社首爾14日綜合外電報導）美國總統川普和北韓領導人金正恩結束歷史性峰會後，川普宣布將停止與南韓的聯合「軍事演習」，這個令人震驚的決定似乎是對平壤做出一項重大讓步，讓盟國窮於應對。
北韓長期以來一直尋求終結美國和南韓聯合軍事演習，譴責這是侵略北韓的預演，因此北韓以軍演和飛彈試射回應。
聯合軍演期間，與平壤的緊張關係無可避免地升高。對此，華盛頓和首爾長期以來都堅稱軍演本質上是「防禦性質」。
川普與金正恩結束意義非凡的峰會後，在新加坡國際記者會上告訴記者，他將結束「具挑釁性」的聯合軍演。
以下為法新社彙整的美韓主要聯合軍演。
●關鍵決斷和鷂鷹（Key Resolve and Foal Eagle）
「關鍵決斷」是軍事指揮官在電腦上進行的兵棋推演，通常於3月開始，持續約10天，通常伴隨著世界上最大野戰演習之一的「鷂鷹」一同進行。
鷂鷹演習持續兩個月，有超過20萬南韓士兵和約3萬美軍參與。
今年為了避免與南韓平昌冬奧撞期，軍演延後舉行。
●大雷霆（Max Thunder）
大雷霆是大規模的空軍演習，通常持續兩週。
兩國今年5月舉行大雷霆軍演，動員約100架戰機參與，其中包括美軍先進的F-22戰鬥機。F-22戰鬥機可躲避敵軍雷達，擁有精準的打擊能力。
平壤強烈抗議這場演習，還揚言取消「川金會」，並延後預定與首爾進行的軍事會議。
●乙支自由衛士（Ulchi Freedom Guardian）
軍演為期兩週，通常於8月展開，主要是透過兵棋推演，不過平壤認為這是為侵略北韓的高度挑釁預演。
去年軍演結束後，北韓朝日本方向發射彈道飛彈，引發全球恐慌，東京對此相當憤怒。（譯者：葉俐緯/核稿：陳政一）1070614