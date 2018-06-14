NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈少女喝太醉　竟將頭塞進卡車排氣管好收萬粽助弱勢　鎮公所溫馨關懷8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

美國宣布將停止美韓軍演 主要軍演整理

中央社2018/06/14 22:08
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社首爾14日綜合外電報導）美國總統川普和北韓領導人金正恩結束歷史性峰會後，川普宣布將停止與南韓的聯合「軍事演習」，這個令人震驚的決定似乎是對平壤做出一項重大讓步，讓盟國窮於應對。

北韓長期以來一直尋求終結美國和南韓聯合軍事演習，譴責這是侵略北韓的預演，因此北韓以軍演和飛彈試射回應。

聯合軍演期間，與平壤的緊張關係無可避免地升高。對此，華盛頓和首爾長期以來都堅稱軍演本質上是「防禦性質」。

川普與金正恩結束意義非凡的峰會後，在新加坡國際記者會上告訴記者，他將結束「具挑釁性」的聯合軍演。

以下為法新社彙整的美韓主要聯合軍演。

●關鍵決斷和鷂鷹（Key Resolve and Foal Eagle）

「關鍵決斷」是軍事指揮官在電腦上進行的兵棋推演，通常於3月開始，持續約10天，通常伴隨著世界上最大野戰演習之一的「鷂鷹」一同進行。

鷂鷹演習持續兩個月，有超過20萬南韓士兵和約3萬美軍參與。

今年為了避免與南韓平昌冬奧撞期，軍演延後舉行。

●大雷霆（Max Thunder）

大雷霆是大規模的空軍演習，通常持續兩週。

兩國今年5月舉行大雷霆軍演，動員約100架戰機參與，其中包括美軍先進的F-22戰鬥機。F-22戰鬥機可躲避敵軍雷達，擁有精準的打擊能力。

平壤強烈抗議這場演習，還揚言取消「川金會」，並延後預定與首爾進行的軍事會議。

●乙支自由衛士（Ulchi Freedom Guardian）

軍演為期兩週，通常於8月展開，主要是透過兵棋推演，不過平壤認為這是為侵略北韓的高度挑釁預演。

去年軍演結束後，北韓朝日本方向發射彈道飛彈，引發全球恐慌，東京對此相當憤怒。（譯者：葉俐緯/核稿：陳政一）1070614

今彩539第107142期...寶成旗下越南4廠區 全面復工

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan