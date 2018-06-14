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中央社

印度東北部豪雨成災 4死數萬人流離失所

中央社2018/06/14 22:02
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里14日專電）印度東北各省在過去48小時內連續暴雨，造成洪水、山崩和土石流，造成4人死亡，數萬人流離失所，火車交通中斷，影響數以萬計的乘客。

印度媒體今天報導，包括阿薩姆省（Assam）、曼尼普爾省（Manipur）、米左拉姆省（Mizoram）、特利普拉省（Tripura）等東北部各省，過去48小時陷入暴雨中，引發洪水、山崩和土石流。

在曼尼普爾省和特利普拉省，已有4人被這場暴雨奪走生命。

特利普拉省官員表示，特省有2人被湍急的河流沖走而死，至少有1萬4000人因洪水來襲而失去家園。

在曼尼普爾的兩名死者，分別是40歲男子和7歲男孩，他們都被洪水淹沒。

由於山崩和土石流侵襲，阿薩姆省的鐵路交通中斷，影響數以萬計乘客。當局已派人全面搶修，希望盡早恢復通車

特利普拉省省長戴布（Biplab Kumar Deb）昨天在視察水患最為嚴重的災區後，今天向印度內政部長辛赫（Rajnath Singh）說明特利普拉省的危急情況，尋求中央政府派軍隊及國家救災部隊（National DisasterRelief Force，NDRF）協助救援及撤離行動。

曼尼普爾省政府則宣布全省放假到15日，省長辛赫（N Biren Singh）親自監督遭洪水沖毀的河堤修復工作。（編輯：郭中翰）1070614

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