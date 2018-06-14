印度東北部豪雨成災 4死數萬人流離失所

（中央社記者康世人新德里14日專電）印度東北各省在過去48小時內連續暴雨，造成洪水、山崩和土石流，造成4人死亡，數萬人流離失所，火車交通中斷，影響數以萬計的乘客。

印度媒體今天報導，包括阿薩姆省（Assam）、曼尼普爾省（Manipur）、米左拉姆省（Mizoram）、特利普拉省（Tripura）等東北部各省，過去48小時陷入暴雨中，引發洪水、山崩和土石流。

在曼尼普爾省和特利普拉省，已有4人被這場暴雨奪走生命。

特利普拉省官員表示，特省有2人被湍急的河流沖走而死，至少有1萬4000人因洪水來襲而失去家園。