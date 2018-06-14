影／直播竟接通神明「九皇子」　通靈過程全都露

不少人對於擁有「通靈能力」的人充滿好奇，電影《看不見的台灣》中一群通天語、為神明傳訊的「通靈阿姐」登上直播節目，包括人稱「阿寶師」的林寶貴，以及為其天語翻譯的貫譽老師，兩人在節目中透露通靈過程的祕辛甘苦，甚至現場接通神明「九皇子」，親自在螢光幕前大方接受網友提問！

新一代旅遊作家「超級旅行者」Elaine及Vicky，昨（13）晚邀請《看不見的台灣》兩位「神明傳訊拍檔」：天語傳訊人林寶貴與天語翻譯人貫譽上直播，與來自各地的網友熱烈互動，甚至有網友大開玩笑詢問當期樂透中獎號碼，讓兩位老師笑稱：「如果知道的話，我們兩個會先自己去買！」