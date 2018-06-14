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娛樂

影／直播竟接通神明「九皇子」　通靈過程全都露

記者翁新涵╱台北報導2018/06/14 22:37
▲《看不見的台灣》為神明傳訊的「通靈阿姐」貫譽、林寶貴，受邀登上「超級旅行者」直播節目。（圖／牽猴子，2018.06.14）
▲《看不見的台灣》為神明傳訊的「通靈阿姐」貫譽、林寶貴，受邀登上「超級旅行者」直播節目。（圖／牽猴子，2018.06.14）

不少人對於擁有「通靈能力」的人充滿好奇，電影《看不見的台灣》中一群通天語、為神明傳訊的「通靈阿姐」登上直播節目，包括人稱「阿寶師」的林寶貴，以及為其天語翻譯的貫譽老師，兩人在節目中透露通靈過程的祕辛甘苦，甚至現場接通神明「九皇子」，親自在螢光幕前大方接受網友提問！

新一代旅遊作家「超級旅行者」Elaine及Vicky，昨（13）晚邀請《看不見的台灣》兩位「神明傳訊拍檔」：天語傳訊人林寶貴與天語翻譯人貫譽上直播，與來自各地的網友熱烈互動，甚至有網友大開玩笑詢問當期樂透中獎號碼，讓兩位老師笑稱：「如果知道的話，我們兩個會先自己去買！」

當被網友問到，在搭檔出任務的過程中，如何保護自身、不被誤闖的「神靈」干擾，貫譽老師則表示，自己就像門神，負責篩選、守門的工作，透過貫老師的把關，神靈才有機會藉由阿寶師「傳訊」。

直播中「阿寶師」和貫譽老師也透露，兩人是在2012年認識對方，在互相搭配的過程中，兩人的摩擦是不可避免的，隨著相處越來越久，知道彼此的眉角，久而久之培養出亦師亦友的革命情感。除了平時修行「解任務」外，兩人私底下更是情同姊妹，關照彼此生活，看到適合對方的衣服、首飾會貼心送給彼此。

▼「阿寶師」和貫譽老師直播影片如下〜〜

關鍵字看不見的台灣超級旅行者林寶貴貫譽
尼坤當哥哥　坦承身家調查妹妹男友

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