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中央社

北韓電視台播川金會畫面 稱金正恩世界領袖

中央社2018/06/14 22:32
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社首爾14日綜合外電報導）北韓領導人金正恩和美國總統川普12日在新加坡舉行歷史性高峰會，北韓國營中央電視台（KCTV）今天播放峰會畫面的報導，並形容金正恩是受眾人崇敬的「卓越世界領袖」。

法新社報導，在長達40分鐘的報導中，北韓國營中央電視台趁機大力讚揚金正恩。報導播出金正恩11日晚間在新加坡濱海花園散步的畫面，還說他在新加坡受到「高度尊重和無限熱情的」歡迎。

報導搭配的女聲旁白說道：「街道上充滿獻上祝福的人們，他們對金正恩委員長表達全然崇敬之情。金委員長以他非凡的政治才智，成功引領全球政治發展。」

旁白還說，金正恩「所到之處」都受到「熱烈歡迎」。此時畫面呈現金正恩在新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）陪同下在濱海灣花園（Gardensby the Bay）散布，一旁群眾爭相用手機拍攝。

旁白又說：「這場全世界期待的世紀會面終於成真。…誰能想像這兩位領導人會見面，並向和解大大邁出第一步？」

畫面接連播出金正恩的車隊前往聖淘沙峰會地點，和數個峰會片段。包括金正恩和川普在一排兩國國旗前首度握手、兩人入座對談、共進工作午宴和簽訂聯合聲明的畫面。

報導還播出川普向金正恩展示他具安全防護、綽號「野獸」（Beast）的總統座車。旁白表示：「川普總統向金委員長展示他的『野獸』，並對金委員長表達敬意和無限景仰。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070614

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