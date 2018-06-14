北韓電視台播川金會畫面 稱金正恩世界領袖

（中央社首爾14日綜合外電報導）北韓領導人金正恩和美國總統川普12日在新加坡舉行歷史性高峰會，北韓國營中央電視台（KCTV）今天播放峰會畫面的報導，並形容金正恩是受眾人崇敬的「卓越世界領袖」。

法新社報導，在長達40分鐘的報導中，北韓國營中央電視台趁機大力讚揚金正恩。報導播出金正恩11日晚間在新加坡濱海花園散步的畫面，還說他在新加坡受到「高度尊重和無限熱情的」歡迎。

報導搭配的女聲旁白說道：「街道上充滿獻上祝福的人們，他們對金正恩委員長表達全然崇敬之情。金委員長以他非凡的政治才智，成功引領全球政治發展。」