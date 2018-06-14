蓬佩奧：北韓和平承諾不兌現風險仍存在

（中央社北京14日綜合外電報導）美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天警告，美國總統川普與北韓領導人金正恩進行高峰會談後，破壞朝鮮半島和平努力的「風險依然存在」。
蓬佩奧前往北京，就劃時代的川金會向中國官員進行簡報。他向中國外長王毅表示：「我們真的相信，經過這麼多年後，我們找到一條前進的道路，可帶來和平。」
蓬佩奧指出：「我們無法實現（和平）的風險依然存在，但我真的相信，全世界已（在川金會上）訂下適當的條件。」
蓬佩奧表示，他感謝北韓唯一重大盟邦中國所做的一切，促成了12日的川金會。
為了向孤立的北韓施壓，川普一再敦促北京執行聯合國通過的制裁北韓措施。北韓經濟高度仰賴中國以求生存。
蓬佩奧表示：「中國和美國仍有須要繼續努力之處。」
王毅表示，川金會「把朝鮮半島核問題納入對話和平解決的正確軌道，符合美、朝在內各方的共同利益，符合國際社會的一致願望」。
王毅還說，川金會「有助於推進並實現半島無核化目標，有助於給半島和本地區帶來真正持久的和平」。
談到中美關係，王毅表示，世界前兩大經濟體對「合作的需要遠遠大於分歧與競爭」。
王毅發表前述談話前，北京與華府進行長達數週的談判，但迄無突破跡象。川普將在明天決定，是否對價值數百億美元的中國輸美產品課徵關稅。（譯者：陳宜君/核稿：張佑之）1070614