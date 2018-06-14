蓬佩奧：北韓和平承諾不兌現風險仍存在

（中央社北京14日綜合外電報導）美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天警告，美國總統川普與北韓領導人金正恩進行高峰會談後，破壞朝鮮半島和平努力的「風險依然存在」。

蓬佩奧前往北京，就劃時代的川金會向中國官員進行簡報。他向中國外長王毅表示：「我們真的相信，經過這麼多年後，我們找到一條前進的道路，可帶來和平。」

蓬佩奧指出：「我們無法實現（和平）的風險依然存在，但我真的相信，全世界已（在川金會上）訂下適當的條件。」

蓬佩奧表示，他感謝北韓唯一重大盟邦中國所做的一切，促成了12日的川金會。