東京迪士尼海洋樂園將增建冰雪奇緣主題區

（中央社東京14日綜合外電報導）東方樂園公司今天表示，東京迪士尼海洋樂園將耗資2500億日圓（約23億美元）整修，並增闢一處根據廣受歡迎的動畫片「冰雪奇緣」（Frozen）所設計的新園區。
經營東京迪士尼海洋樂園（Tokyo DisneySea）和毗鄰的東京迪士尼樂園（Tokyo Disneyland）與飯店的東方樂園公司（Oriental Land）表示，前述整修計劃將是東京迪士尼海洋樂園成立35年以來的最大手筆擴建計劃。
這項計畫將新增多處複製電影場景的設施，包括「冰雪奇緣」的艾倫戴爾王國（Kingdom of Arendelle）、「魔髮奇緣」（Tangled）女主角樂佩（Rapunzel）居住的高塔，以及小飛俠彼得潘（Peter Pan）和友人居住的夢幻島（Neverland）。另外還將增建擁有475間客房的全新飯店。
自1983年開張以來不斷吸引龐大人潮的東京迪士尼樂園正在進行重大升級計劃，以增加吸引遊客的新設施。
由東京迪士尼海洋樂園和東京迪士尼樂園組成的東京迪士尼度假區（Tokyo Disney Resort），每年吸引3000多萬人次造訪，且預料會繼續成長，因為日本正致力促進觀光，希望在2020年前達到4000萬人次的目標。日本將在2020年主辦東京奧運。（譯者：陳宜君/核稿：陳政一）1070614