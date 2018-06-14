東京迪士尼海洋樂園將增建冰雪奇緣主題區

（中央社東京14日綜合外電報導）東方樂園公司今天表示，東京迪士尼海洋樂園將耗資2500億日圓（約23億美元）整修，並增闢一處根據廣受歡迎的動畫片「冰雪奇緣」（Frozen）所設計的新園區。

經營東京迪士尼海洋樂園（Tokyo DisneySea）和毗鄰的東京迪士尼樂園（Tokyo Disneyland）與飯店的東方樂園公司（Oriental Land）表示，前述整修計劃將是東京迪士尼海洋樂園成立35年以來的最大手筆擴建計劃。

這項計畫將新增多處複製電影場景的設施，包括「冰雪奇緣」的艾倫戴爾王國（Kingdom of Arendelle）、「魔髮奇緣」（Tangled）女主角樂佩（Rapunzel）居住的高塔，以及小飛俠彼得潘（Peter Pan）和友人居住的夢幻島（Neverland）。另外還將增建擁有475間客房的全新飯店。