駐加代表處投書反駁一中謬論 指台灣不是魁北克

這場投書論戰，起於加拿大航空屈服於中國壓力，於5月14日將官網中的「台灣」改列於「中國」之下。加拿大「國會山莊時報」（The Hill Times）5月23日曾以全版刊出旅台加籍時事評論人寇謐將（J. MichaelCole）專文：「渥太華不能在中台加航爭議中推卸責任」。

駐加代表處澄清加拿大官方政策是：加拿大政府既不背書、也不挑戰中國政府對台灣的立場。

（中央社記者胡玉立多倫多14日專電）針對加拿大媒體日前刊出一名讀者「將台灣比成魁北克」的投書，台灣駐加代表處昨天投書反駁該這名讀者的「一中謬論」。

名為羅曼（Andrew Romain）的親中讀者6日投書該報，反駁寇謐將專文，指加拿大的一個中國政策「接受」中華人民共和國主張台灣島是其一省的立場。「台北．中國」這樣的抵達地點標註，就好比「魁北克市．加拿大」是在指明魁北克省省會一樣，是遵循加拿大政府有關台灣省的官方立場。

台北駐加拿大經濟文化代表處新聞組組長宋申武，昨天針對此投書提出「反反駁」，指這名讀者對加拿大有關台灣的一個中國政策解讀是錯誤的，而將台灣比成魁北克，也是誤導。

宋申武在投書中表示，加拿大前外交部長夏普（Mitchell Sharp）在加拿大與中華人民共和國剛建交時，曾向加拿大國會解釋說：「加拿大政府認為，不論是贊成或挑戰中國政府對台灣地位的立場，都不妥當。」

宋申武指出，加拿大參院政府代表哈登（PeterHarden）也曾在5月23日於參議院重申加拿大的一個中國政策是：「加拿大注意到（takes note）但不背書或挑戰中國對台灣的主張。」這才是加拿大有關台灣的立場。

與此同時，為抗議加航將官網將台灣列在中國之下，加拿大台灣同鄉會今天中午將在加拿大航空公司總部前示威抗議。包括多倫多、蒙特婁、渥太華等多個加拿大台灣人社團和僑民都將到場參與。

抗議行動譴責中國對國際航空公司的非法要求，並呼籲加拿大政府有所作為，停止將此事當成「 純粹的商業問題」，站出來反對中國的無理要求。（編輯：高照芬）1070614