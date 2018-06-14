個性內向曾說生病了 台南警備隊長自戕命危

（中央社記者張榮祥台南14日電）明天是警察節，台南市今晚驚傳二線二星麻豆分局警備隊長許文福在埤頭派出所後方停車棚舉槍自戕，槍傷在頭部，送醫急救時陷入昏迷。警方調查，許文福曾說生病了，原因待查。

台南市警局今晚證實，許文福奉派支援麻豆分局埤頭派出所，今晚執行6時至8時勤務，晚間7時50分返回派出所後，以佩槍自轟頭部，被緊急送往麻豆新樓醫院急救中，當時還有生命跡象。

警方初步調查，51歲的許文福，警專6期，警大二技69期，配偶在台南市警局佳里分局服務，育有一子一女，近日表現正常，沒有異狀。