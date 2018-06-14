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中央社

涉偽製降血脂藥冠脂妥 潘駿達疑棄保潛逃

中央社2018/06/14 23:13
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃旭昇新北14日電）涉及偽製降血脂藥物「冠脂妥」的被告男子潘駿達交保後，並未按時向警方報到，今天也沒有到法院開庭，疑似棄保潛逃。新北地院表示，將先依法拘提，審酌有無逃亡或藏匿再通緝。

檢方指出，被告潘駿達涉嫌自2015年起，向住在中國的女子購買前一代降血脂藥，帶回汐止租用的民宅充當工廠，偽造「冠脂妥」批發轉賣各地藥局，獲利新台幣6900萬餘元。

檢方去年6月起訴，檢方認為另一被告潘立武和潘駿達兩人，為獲利賺錢不顧社會大眾健康，犯後還想出境逃跑，依違反「藥事法」起訴，並各向法院具體求刑20年。

法院今年2月裁定潘駿達以新台幣100萬元交保，新北地方法院今天針對此案開辯論終結庭，但潘駿達缺席，才發現潘駿達並沒有定期向警方報到，疑棄保潛逃，警方也沒有通知法院。

汐止警分局今天晚上證實，潘駿達確實沒有向警方報到，被告原應該在今年2月交保後，定期每月向轄區汐止警分局社后派出所報到。但潘駿達自交保後就沒去報到，行蹤不明。

警方說，將會查證在行政作業過程、勤區查察以及被告應該報到卻未報到的流程，涉及的疏失。

法院今晚表示，經瞭解潘駿達確實未按時報到，今天開庭也沒到庭，將予以拘提，如無法拘提到庭，將審酌有無逃亡或藏匿再發布通緝。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070614

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