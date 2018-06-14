涉偽製降血脂藥冠脂妥 潘駿達疑棄保潛逃

（中央社記者黃旭昇新北14日電）涉及偽製降血脂藥物「冠脂妥」的被告男子潘駿達交保後，並未按時向警方報到，今天也沒有到法院開庭，疑似棄保潛逃。新北地院表示，將先依法拘提，審酌有無逃亡或藏匿再通緝。

檢方指出，被告潘駿達涉嫌自2015年起，向住在中國的女子購買前一代降血脂藥，帶回汐止租用的民宅充當工廠，偽造「冠脂妥」批發轉賣各地藥局，獲利新台幣6900萬餘元。

檢方去年6月起訴，檢方認為另一被告潘立武和潘駿達兩人，為獲利賺錢不顧社會大眾健康，犯後還想出境逃跑，依違反「藥事法」起訴，並各向法院具體求刑20年。