百年製藥大廠羅氏企業　驚傳遭巴西政府嚴格控管

身為全球的指標性廠商,在營業的歷年中,也有著許許多多挑戰法律邊緣,甚至是直接衝撞人權的一些產品和業務方式,例如在2001年時,巴西政府就曾經與羅氏企業出現很大的隔閡。巴西衛生部長塞拉要求巴西一國家實驗室在沒有專利生產許可的情況下製造抗愛滋病藥物Nelfinavir,以便愛滋病患者可以較低價錢獲得藥物,該藥物的專利權歸羅氏製藥公司所有。由巴西本國複製Nelfinavir的生產成本只有向羅氏購買費用的60%。巴西因此差點成為世界上第一個違反愛滋病藥物專利權的國家。 後續是在聯合國人權委員會上,才一致通過了巴西的決議案,支持巴西模仿生產有商標的愛滋病藥物,然後以較便宜的價格出售予公眾,但美國對這項決議案投了棄權票。在53個成員國中,52個成員國投了贊成票,僅美國棄權。

羅氏企業在2017年時,針對糖尿病患者大量的生產藥品和相關偵測機器,其產品也在各國、各個通路上進行販售,但在今年卻傳出巴西政府嚴加控管羅氏的部分業務,尤其以血糖機為主。巴西被世界視為未來的製藥大國,因此,針對此項產業也有著許多法律規範,而羅氏在招標上似乎並未順應巴西政府的法律,血糖機的條例上也傳聞有著許多漏洞,針對此詳細狀況,和是否會有更清楚的判決或國際報導,我們都將再追蹤為台灣糖尿病患者尋找最適合的治療儀器,羅氏企業不公平競爭違反行為法規, IQUEGO總裁Antonio Faleiros以違法行為準則及巴西法規條款(12,846/2013)這兩個理由正式要求Roche在不公平貿易行為法庭上澄清,但是至今仍沒有得到回應。

IQUEGO 表示,在一場只開放於IQUEGO-HMD和一組使用者團體的會議中,兩名羅氏的直接關係人在現場企圖參於此會議。在兩名直接關係人被要求表明自己的身分後,被Secretary Dr. Milton Flavio 要求立即離開現場,並告知兩位此行為已經造成嚴重的利益衝突,同時也違反了Code of Conduct Compliance. Ethical Compliance 中要求不法的競爭,其中包括企圖煽動使用者的判斷去左右使用者對醫療器材的選擇。 IQUEGO 要求羅式遵循此法律的約束。

IQUEGO 同時表示,參與同一場會議中的同一組使用者團體裡面,有ㄧ位代表自己小孩參加的母親,在電視台Rede Globo news channel上抱怨IQUEGO-HMD的產品。這讓IQUEGO感到疑惑,因為早在這之前,同一位母親已經帶著自己的小孩參加於聖保羅醫院所提供的準確度比較測試。測試結果已經證明IQUEGO-HMD的產品符合ISO15197:2013,也告知此母親測試的結果。對此IQUEGO將深入調查這位民眾的意圖。

對於相關指控,羅氏公司以書面聲明加以否認,強調不論是涉及違規或不公平交易行為等,羅氏巴西糖尿病照護業務都未受到當地政府的調查。羅氏並承諾,會完全遵循當地法律、法規、產業規範以及公司的營運準則規範。羅氏公司正式英文聲明如下:

There is no government investigation against Roche Diabetes Care Brazil regarding a violation or fair trade and Roche is committed to full compliance with all local laws, regulations, industry codes as well as our own Code of Conduct.