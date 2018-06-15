宗教融合、大愛團結　印尼各界人士出席衛塞節活動

為紀念佛教創始人釋迦牟尼佛，亞洲部分國家訂定衛塞節為國定節日，其中包含最多穆斯林的國家─印尼。值此佛教界盛事，印尼政府肯定慈濟長期做的是超越宗教、種族，故選定慈濟印尼靜思堂為主辦場地，主要目的為「祈福國泰民安，用大愛宗教團結」。



▲（圖／慈濟基金會提供）

6月4日下午各政界、宗教界領袖與信徒，共近2千多人來到印尼靜思堂，參加印尼政府舉辦的全國佛教衛塞節活動，由長期與慈濟互動的回教努魯亞伊曼習經院的學生們，結合慈濟志工、大愛學校老師帶來〈一家人〉手語表演；另外由當地殘疾兒童組織獻出歌舞，傳遞包容與關愛的價值。

印尼人力資源發展與文化統籌部長布安馬哈拉妮(Puan Maharani)代表總統致詞，呼籲團結一致、互相扶持，才能把我們的愛心分享給有需要的人。布安馬哈拉妮表示，宗教之間互相包容非常重要，我們在衛塞節相聚，應該要把握機會再度燃起跨宗教、種族互相扶持的精神。

印尼第五任總統梅嘉瓦蒂(Megawati Sukarnoputri)曾出席2013年慈濟大愛村啟用，6月4日來到位於印尼靜思堂的衛塞節活動，梅嘉瓦蒂表示，從2013年起，看到慈濟志工無私的付出，對於慈濟幫助很多需要的人，感到非常的敬佩。

現場共有121位法師出席，世界僧伽會副會長班納法師(Sri Pannavaro)表示，大家在衛塞節能在此共襄盛舉是無比殊勝的緣分，以誠相待，大愛不只是要互相尊重，也要互相包容。佛教組織代表協會(PERMABUDHI)負責人阿立福(Arief Harsono)表示，許多佛教組織有舉辦慈善活動、設立學校等，如果可以互相合作，相信效果會更好。

除了慶賀衛塞節，慈濟印尼分會與擁有9千多萬位會員的回教組織伊斯蘭教士聯合會(Nahdlatul Ulama)簽署合作備忘錄，期望未來透過跨宗教的合作，在當地進行慈善、醫療、教育、環保等援助與發展。伊斯蘭教士聯合會主席沙伊德(Said Aqil Siroj)表示，印尼的多元文化無法由一個團體解決社會的問題，所以必須互相合作。

慈濟基金會表示，「宗教」是教導人生的宗旨，也能引導人們正確的生活方向，不同的宗教都有相同的「大愛」理念。