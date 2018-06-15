台灣經典飲品　三大美食家力推這一味

回到家鄉的巷口，好想來一杯冰涼解渴的木瓜牛奶。知名作家、主持人謝哲青，高中時代常在西子灣蹓躂。每當渴了，就會到附近的哈瑪星街區，點一杯木瓜牛奶，享受片刻的透心沁涼。「在炎炎夏令節分，來一杯冰涼可口的木瓜牛奶，這不僅是最美口健康的消暑飲品，也是你我回味遠逝的歲月，最甜蜜的註腳。」

什麼樣的台灣經典的美食，竟被多位美食家公認最能代表自己兒時和青春的回憶？近來作家「謝哲青」和美食家「徐仲」、「徐天麟」，不約而同興起一股對「木瓜牛奶」的懷念，並認為「木瓜牛奶」才應該是代表台灣的經典味道。

謝哲青還從歷史角度，說明木瓜牛乳成為經典的典故！「二十世紀初的日治時代，基於「改造國民體質」的理由，大力引進西方飲食習慣，肉食與乳製品，開始進入尋常百姓人家。不過，一直没有喝牛奶習慣的台灣民眾，一開始是不適應乳製品的。有些聰明的攤商，靈機一動，將本土的水果與牛奶結合：西瓜牛奶、香蕉牛奶、蘋果牛奶應運而生，當然最受歡迎的，還是綿密滑順的木瓜牛奶。我們仍可以在郭雪湖先生的畫作《南街殷振》中，窺見這些國民飲品的身影。」

沒喝過木瓜牛奶，別說你來過台灣。知名美食家、食材研究者徐仲表示，之前義大利友人來到台灣觀光指名想喝台灣國飲「珍珠奶茶」時，他認為真正值得迷戀的台灣味應該是「木瓜牛奶」。「每個台灣人的心頭都有一間美好的木瓜牛奶店，那是與這片土地相連的味道共識。」

徐仲過去住在高雄知名木瓜牛奶樓上，家和木瓜牛奶畫上了等號。他表示，台灣各地方愛木瓜牛乳的人都認為自己是起源。「我曾問過不少長輩，他們表示在牛乳大王系列崛起前，許多50年代興起的冰菓室就有這款味。某位住在台中的朋友，堅持木瓜牛奶的發源地是台中中華夜市，也有高雄的前輩認為高雄才是起源地，眾說紛紜無法考據，只確定美味屬於台灣。」

為了證明木瓜牛奶在台灣的普及率，徐仲還帶也是飲食文化研究者的朋友到超商。「能被超商開發為商品，就是最佳的市場證明。」、「超商的木瓜牛乳就是穩定的代表，不論何時何處，買到的味道都趨於一致，這就是連鎖品牌量化後的好處。」



▲每個台灣人的心頭都有一間美好的木瓜牛奶店，那是與這片土地相連的味道共識。（圖／取自徐仲FB）

牛奶和木瓜的結合，成就代表性台灣的國民飲料。美食專家徐天麟，喝遍許多不同花式的木瓜牛奶喝法，很難想像小時候他不但不愛木瓜酵素的味道、也不愛喝牛奶，但木瓜牛奶打在一起後的味道卻成為他少數會喝的飲品。

要了解木瓜牛奶有怎麼樣的喝法，其實也有地域上喝法的差異。徐天麟表示，在台南的冰果室會加上傳統的布丁。「布丁的蛋香跟焦糖汁的香氣，放在木瓜牛奶裡攪拌後，加點碎冰塊一起打，出來的成品，不但冰涼，喝起來超爽滑，如同香草冰淇淋一般，帶著微微的焦糖甜香，喝一口超幸福的啊。另外，也有號稱帝王等級的木瓜牛奶，不但加入了布丁，還加入蛋黃跟養樂多，這種口味上就沒有這麼甜，但有種果香優格的味道。」



▲美食專家徐天麟，喝遍許多不同花式的木瓜牛奶喝法，很難想像小時候他不但不愛木瓜酵素的味道、也不愛喝牛奶。（圖／取自肥到深處無怨油~徐天麟blog）

文章出來後，意外引發網友「好想喝木瓜牛奶」的風潮。不少人認為木瓜牛奶真的伴隨了許多人的青春歲月，是記憶中的味道。也有身在國外的網友表示，看完好想喝！可惜在日本沒有像台灣好吃的木瓜可以買，只好每次回台灣必喝！