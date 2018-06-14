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巷仔內》 戴祺修／中生代當選總召　吳敦義將跛腳？

記者戴祺修／台北報導2018/06/15 07:00
▲國民黨總召選舉，青壯世代抬頭，這會是主席吳敦義跛腳的第一步嗎？（圖／NOWnews資料照）
▲國民黨總召選舉，青壯世代抬頭，這會是主席吳敦義跛腳的第一步嗎？（圖／NOWnews資料照）

國民黨立院黨團總召改選，中生代立委江啟臣兩票險勝資深藍委費鴻泰，這場選舉不只被外界看作是國民黨團內的世代與路線之爭，也由於國民黨中央傳出介入選戰，讓這場總召之爭從黨團紛擾，升級成國民黨的茶壺風暴。

兩次國民黨總召選舉 成黨主席權力縮影

國民黨大黨鞭過去向來是由黨中央政策會執行長擔任，總召是民進黨的產物，國民黨會出現黨團自主、直選總召的概念，就是因為過去前主席洪秀柱與立院黨團的齟齬，讓黨團首次舉行總召直選，最後讓反洪大將立委廖國棟當選總召，洪秀柱不得已只好派前立委蔡正元擔任政策會執行長，讓黨中央與黨團分道揚鑣。

一年過後，第二次總召選舉，這時的黨主席已經從洪秀柱換成吳敦義，而在主席選舉中力挺吳敦義的廖國棟希望競選連任，但是最後傳出黨中央移情別戀，溝通黨籍立委支持林德福，讓林德福以十九票擊敗廖國棟的十二票，讓黨中央展現實力。

而在本次總召選舉之前，黨中央一度傳出要回歸過去作法，以總召與政策會執行長疊床架屋為由，廢除總召一職，最後卻無疾而終，又傳出黨中央屬意的人選費鴻泰意外中箭落馬，某種程度也代表吳敦義的影響力日漸式微。

卡林效應發酵 藍委發生寒蟬效應

原本外界認為總召之戰會是費鴻泰勝出的主要原因之一，是因為傳出黨中央有人居中協調，雖然吳敦義就任主席後，一直被外界譏諷為是「無主席」，但並沒有出現令不出黨中央的困境，因此黨中央的溝通，被認為會是影響委員投票意向的主要原因。

但在新竹縣長提名過程中，中常會通過決議改變初選規則，撤換本次初選所使用的全民調，而在輿論的爭議之中，仍是硬卡下有意爭取新竹縣長寶座的立委林為洲，這恐怕會讓國民黨立委出現唇亡齒寒的效應，如果今日黨中央可以撤換林為洲，未來會不會有同樣遭遇發生在自己的身上，所以費鴻泰雖然也是力挺林為洲，也在政見發表時力挺林，強調若當選總召一定會說該說的話，最後還是以兩票飲恨。

關鍵字吳敦義林為洲江啟臣費鴻泰黨團自主
兩岸緊張之際　國軍軍情首長大換血歷經斷交風波　海軍敦睦支隊返國

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