小資族購屋不是夢　高CP值入主林口「奇幻生活圈」

隨重大交通建設完工，林口地區近年來商業活動也越來越頻繁，大型購屋商場以及媒體總部接連進駐。房地產業者看好這波人口紅利帶來了商機，紛紛搶進林口推案。其中，預售案「奇幻莊園」由佳晟建設推出，基地面積近 2000 坪，地上 13 / 14 層、地下 4 層，總計 184 戶（住家 173 戶，店面 11 戶），預計 2020 年第二季交屋。坪數規畫部分，分為 2 房及 3 房兩種格局，分別為 25 ~ 27 坪、 34 ~ 38 坪，且格局方正、樑柱在外，公設方面則附有健身房、交誼廳、兒童遊戲室、多功能會議室等，非常適合首購族及小家庭入主。

近來隨著機場捷運開通，林口交通、建設逐漸起步，帶動整體環境及優質生活圈，剛問世不久的重量級預售案「奇幻莊園」座落於機場捷運主要站點「 A8 長庚醫院站」附近，一站到桃園國際機場、兩站到台北，且至台北僅需耗時 21 分鐘，更鄰近中山高速公路，無疑是通勤族的極佳首選。



▲鄰近機場捷運A8站。（圖／奇幻莊園提供）

「奇幻莊園」位於大林口區，不僅鄰近機場捷運主要站點A8站，附近有長庚生活圈、環球購物中心，可符合購屋者每日生活所需，較其他重劃區更加便利。同時，奇幻莊園步行 200 公尺即可到達樂善國小，為學區傷透腦筋的父母不需煩惱，住家環境周遭更充滿綠意景觀，可說是人人盼望的宜居空間。

趁著暑假來臨，是全家大小結伴外出賞屋的旺季，為回饋賞屋顧客，業者祭出眾多好禮，即日起至 9 月 9 日，賞屋並購過 FB 打卡，即贈兩張抽獎券，可參加 7/14 、 8/11 、 9/15 聯合賞屋抽獎活動，總獎項破百萬元，且不限抽獎次數，愈早賞屋中獎機會越高，最多可享 3 次抽獎機會。

因應剛開案，建設公司針對前 50 組簽約的客戶還提供「早鳥優惠」，活動期間完成賞屋並簽約，可加碼參加 9 月 15 日舉辦的購屋專屬抽獎活動，簽約即贈總價值 32 萬元的電視、冰箱、冷氣等多項家電好禮。