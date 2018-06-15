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娛樂

影／拍片現場好害羞　新人演員幫影帝打手槍

記者陳雅蘭／台北報導2018/06/15 08:30

以精湛演技奪下「青龍獎影帝」的韓星劉亞仁，雖然年紀仍屬新世代，卻不斷推出令人驚豔的傑作奠定重要影壇地位，更曾於2015年創下觀眾印象深刻的「劉亞仁年」，他此次於新片中表現也不負眾望，不僅再度突破個人形象與尺度，也被國際傳媒盛讚展現「問鼎坎城影帝」水準的演技。

劉亞仁突破以往帥氣形象，在《燃燒烈愛》中飾演一位處於社會底層，身分卑微卻懷有夢想的青年李鍾秀，對於選擇劉亞仁演出這位「空虛」青年的理由，導演李滄東表示，因為對方演過很多需要強烈情感、性格極端的角色，但事實上鍾秀是一個「什麼都不用做」的角色人設，也因此更想和他一起合作。導演笑著再說：「合作初期我就在想，劉亞仁的這種角色形態，我們也許會是第一次看到吧！」


▲劉亞仁在片中飾演一位處於社會底層，身分卑微卻懷有夢想的青年。（圖／華聯國際 , 2018.6.14）

劉亞仁在該片中演出多場令人臉紅心跳的大膽鏡頭。在預告片中，一幕女主角全鍾淑替劉亞仁打手槍並發出喘息聲的畫面，就已令不少粉絲驚呼。但在李滄東的操刀下，粉絲們進場看電影也絕非只享受感官上的刺激，劉亞仁曾說：「電影中展現的『性』，絕非只是個人的慾望而已，另外一種說法也可說是證明自己存在的一種行為。」

片中與劉亞仁有多場對手戲的新人演員全鍾淑，在拍完電影後也大讚對方細心，還是個非常大度且氣量寬宏的人，現場很照顧人外，演技專業程度也會讓人不由自主地產生尊敬。她說：「劉亞仁前輩在很多地方不用說也能讓別人產生共鳴。像是『什麼樣的角色性格，都會真實存在這個世界中』，對於這方面，他是個理解力非常強的人，可以說是對人性有著很強的接受能力吧！」《燃燒烈愛》6月29日在台上映。

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