影／拍片現場好害羞　新人演員幫影帝打手槍

以精湛演技奪下「青龍獎影帝」的韓星劉亞仁，雖然年紀仍屬新世代，卻不斷推出令人驚豔的傑作奠定重要影壇地位，更曾於2015年創下觀眾印象深刻的「劉亞仁年」，他此次於新片中表現也不負眾望，不僅再度突破個人形象與尺度，也被國際傳媒盛讚展現「問鼎坎城影帝」水準的演技。

劉亞仁突破以往帥氣形象，在《燃燒烈愛》中飾演一位處於社會底層，身分卑微卻懷有夢想的青年李鍾秀，對於選擇劉亞仁演出這位「空虛」青年的理由，導演李滄東表示，因為對方演過很多需要強烈情感、性格極端的角色，但事實上鍾秀是一個「什麼都不用做」的角色人設，也因此更想和他一起合作。導演笑著再說：「合作初期我就在想，劉亞仁的這種角色形態，我們也許會是第一次看到吧！」